İBB soruşturması | İş insanı Kadir Gümüş: "Benden 25 bin dolar para alındı"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen "yolsuzluk" soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanı Kadir Gümüş, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında savcılığa verdiği ek ifadesinin ardından 4 Haziran'da "konutu terk etmemek" şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.



Şüpheli Gümüş, 29 Mayıs'ta verdiği ifadesinde, aylık gelirinin 350 bin lira olduğunu söyledi.



Büyük Çamlıca Ticaret Limited Şirketi'nin sahibi olduğunu, yaklaşık 40 yıldır ağaç işi ile uğraştığını ifade eden Gümüş, İstanbul Ağaç A.Ş. ile de yaklaşık 20 yıldır çalıştığını anlattı.



"PARALARI ZARF İÇERİSİNE KOYUP POŞET İLE ALMIŞTI"



Gümüş, Ağaç A.Ş.'den ciddi miktarlarda alacakları olduğunu vurgulayarak, Ağaç A.Ş.'de işleri tamamladıktan sonra ödemelerin zamanında yapılmadığını belirtti.



Ödemelerimin zamanında olması için görüşmeler yaptığını aktaran Gümüş, şöyle devam etti:



"Piyasaya borçlarımız, KDV ödemelerimiz ve çeklerimiz olduğu, bunlara karşı paraya ihtiyacım olduğuyla ilgili, defaten kurum içerisindeki yetkili kişilerle hak edilen ödemelerin yapılabilmesi için şifahi görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler neticesinde bana kurum içeresinde para olmadığı, para gelince ödemelerin yapılacağı şeklinde beyanda bulunuldu. Alacaklarımızın çok küçük bir kısmını nakit olarak alabilirken büyük kısımlarına karşılık uzun vadeli çekler verilmekteydi. Bu sebepten dolayı ticareten ciddi bir manada sorunlar yaşamaya başladım. Ağaç A.Ş.'ye iş yapan birçok firmadan, kurum içerisinde ödemeler yapılması için para talep edildiğini duymuştum.



Ticareten yaşadığım sıkıntılardan kaynaklı olarak alacaklarımı alabilmek için telefonumda H*** S*** fidancılık kayıtlı olan 05** *** ** ** numarayı kullanan şahsa 2024 yılı içerisinde tarihlerini tam hatırlamamakla beraber birisi 10 bin dolar, birisi de 15 bin dolar olmak üzere benden para alındı. Bu paraların her ikisini de benim Üsküdar Kısıklı'daki adresime gelerek aldılar. Ben bu şahıs ile sürekli görüşen biri değilim. HTS'min bakılması durumunda söylediklerimin doğruluğu teyit edilecektir. Söz konusu paraları zarf içerisine koyup poşet ile almıştı. H.S'nin içinde ne olup olmadığını, bildiğini sanmıyorum. H.S. bu paraları benden Ali Sukas'a (şüpheli Ağaç A.Ş. Genel Müdürü) götürmek üzere aldı. Ben Ü'nün konuşmalarında Ağaç A.Ş.'ye ödeme yapmadan alacaklarımı alamayacağımı anlamıştım. Bundan dolayı bu paraları vermek zorunda kaldım. Ben rüşvet vermedim. Burada mağdur olan bir kişiyim. Alacaklarımı alabilmek amacıyla bu menfaat benden temin edilmiştir. Bu paralardan sonra ödemelerimin bir kısmını aldığımı hatırlıyorum. Hem para çekiş işlemlerine ilişkin hem de Ağaç A.Ş. tarafından tarafımıza yapılan ödemelere ilişkin ilgili evrakları bulabilirsem Cumhuriyet Başsavcılığınıza sunacağım."

