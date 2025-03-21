İBB soruşturması protestoları: 343 şüpheli gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun gözaltına alınmasını protesto etmeye yönelik gösteriler üçüncü gününde de devam etti. İzmir'de gösteri ve yürüyüş yasağına rağmen Büyükpark’ta toplanarak AK Parti İl binasına doğru yürüyüşe geçen gruba polis TOMA’larla müdahale ederek su sıktı ve biber gazı kullandı. İstanbul'da gözaltı kararlarını protesto etmek isteyen grup İBB 'nin Saraçhane'deki binasının önünde toplandı. Gruptan bazıları, Taksim'e çıkmak için Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürüyüşe geçti ancak polis ekipleri, kalabalığa izin vermedi. Ekipler, grubu dağıtmak için zaman zaman biber gazı kullandı.

Ankara'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamındaki gözaltıları protesto etmek amacıyla kentin farklı bölgelerinden gelen ve çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu bir grup, ODTÜ önünde toplandı.

Pankartlar açarak slogan atan grup, sonrasında polise mukavemette bulundu, gruptan polise yanıcı madde atıldığı görüldü. Bir grubun Eskişehir yolunu kapaması nedeniyle Kızılay istikametinde trafik bir süre durdu, bazı araçların ters yönde hareket ettiği görüldü.



343 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne’de meydana gelen eylemlerde 343 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, paylaşımında "Toplumsal düzeni bozmaya, milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit etmeye, kargaşa ve provokasyon peşinde koşanlara asla fırsat verilmeyecek, kesinlikle göz yumulmayacaktır. Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar." notunu düştü.