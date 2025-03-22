İBB soruşturması protestoları: Gösterilere polis müdahale etti, 323 şüpheli gözaltına alındı

İBB soruşturmasını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen gösteride izinsiz şekilde Taksim'e yürümek isteyen ve polis ekiplerine saldıran guruba polis biber gazıyla müdahale etti.



Gruptakiler tarafından polis ekiplerine havai fişek, taş ve su şişeleri atıldı. Polis ile grup arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis, zaman zaman biber gazıyla gruba müdahale etti. Gruptakilerin bölgedeki bekleyişi devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki eylemlerde 323 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İZMİR'DE 176 GÖZALTI



İzmir'de de birçok ilçede izinsiz yürüyüş gerçekleştirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, yasa dışı protestolarda güvenlik kuvvetlerine yönelik taşlı, sopalı, molotoflu saldırıda bulunup çöp konteynırlarını devirmek suretiyle kasıtlı şekilde yolları kapattığı ve grupları provoke eden 210 kişi tespit edildi.

Şüphelilerden 176'sı gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

ANTALYA'DA 7 GÖZALTI



Antalya'da da Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden göstericiler ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polisin müdahalesinin ardından grup dağılırken, 7 kişi gözaltına alındı. ANKARA'DA POLİS MÜDAHALESİ Ankara'da da protesto gösterileri vardı. Kızılay'da toplanan grup sloganlar atmaya başladı. Polis kalabalığa dağılmaları için uyardı, ardından arbede yaşandı.



Ankara'da da biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulunuldu.

KAYSERİ'DE 4 GÖZALTI Kayseri'de de zaman zaman göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı. 4 kişi gözaltına alındı. DİYARBAKIR'DA SLOGAN ATAN GRUP DAĞILDI



Diyarbakır'da da eylem vardı. Bir grup CHP'li Dağkapı Meydanı'ndan Diyarbakır Büyükşehir belediyesine kadar yürüdü. Çeşitli sloganlar atan kalabalık sonrasında dağıldı. KONYA'DA 16 GÖZALTI Konya'da, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ile ilgili CHP İl Başkanlığı tarafından destek yürüyüşü düzenlendi. Kalabalığın dağılmasının ardından tekrar izinsiz yürüyüş yapmak isteyen bir gruba ekipler müdahale ederken 16 kişi gözaltına alındı, 1 polis memuru hafif yaralandı.