İBB soruşturması protestolarına polis müdahalesi

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmeye yönelik gösteriler üçüncü gününde de devam etti.



İzmir'de gösteri ve yürüyüş yasağına rağmen Büyükpark’ta toplanarak AK Parti İl binasına doğru yürüyüşe geçen gruba polis TOMA’larla müdahale ederek su sıktı ve biber gazı kullandı.



İstanbul'da gözaltı kararlarını protesto etmek isteyen grup İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde toplandı. Gruptan bazıları, Taksim'e çıkmak için Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürüyüşe geçti ancak polis ekipleri, kalabalığa izin vermedi. Ekipler, grubu dağıtmak için zaman zaman biber gazı kullandı.



Başkent Ankara'da ise Güvenperk'tan ODTÜ'ye yürümek isteyen göstericilere polis müdahalede bulundu.

ANTALYA'DA 30 KİŞİYE GÖZALTI

Antalya'da İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden göstericiler ile polis arasında gerginlik yaşandı. Akşam saatlerinde Akdeniz Üniversitesi kampüsünde toplanan öğrenciler, kampüs dışına çıkarak yürüyüşe geçmek istedi. Kampüs dışındaki grup ile üniversite kapısı önündeki göstericilere polis TOMA aracından su sıkarak müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında 30'a yakın kişi gözaltına alındı.



Kocaeli'de de zaman zaman göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı.