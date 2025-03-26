İBB soruşturmasına CHP'den iki isim daha eklendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklanmasında: "Çıkar amaçlı suç örgütü kurma - yönetme - üye olma, rüşvet, irtikap, nitelikli dolandırıcılık' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ile CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer hakkındaki evrakın yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiğini bildirdi" ifadeleri kullanıldı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı.



23 Mart'ta hakkında tutuklama kararı verilen Ekrem İmamoğlu, “ihaleye fesat karıştırma, kişisel verileri kaydetme, rüşvet ve örgüt kurma” iddialarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılırken yerine bugün vekaleten İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilliğine Nuri Aslan seçildi.



Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu 43 kişi tutuklandı.