İBB soruşturmasında 8 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında yürüttüğü "yolsuzluk" soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Yurddaş, Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca, Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk ile Mustafa Bostancı, muhasebeci Zafer Çimen, iş insanları Salih İlhan ve Bulut Aydöner, Ağaç AŞ çalışanları Fatih Yağcı, Murat Or ile Ümit Polat'ın savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.



Savcılık, Bulut Aydöner, Fatih Yağcı, Hüseyin Yurddaş, Kadir Öztürk, Murat Or, Mustafa Bostancı, Sabri Caner Kırca ve Ümit Polat’ı tutuklama, Zafer Çimen ve Salih İlhan'ı ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Hakimliğe sevk edilen, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Yurddaş, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk, İBB Meclis Üyesi İbrahim Özkan'ın şoförü Mustafa Bostancı, Ağaç AŞ. çalışanları Fatih Yağcı, Murat Or, Ümit Polat ve iş insanı Bulut Aydöner tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Muhasebeci Zafer Çimen ve iş insanı Salih İlhan, ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Şüpheliler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.