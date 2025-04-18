İBB soruşturmasında 90 kişinin yargılandığı dava ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan izinsiz gösteri yürüyüşlerine katılan toplam 90 kişi, Çağlayan adliyesinde 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis istemiyle ilk kez hakim karşısına çıktı.



İstanbul 65. Asliye Ceza Mahkemeleri'nde açılan davanın ilk duruşması, salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin salonunda görüldü.

Duruşma salonunda tutuksuz sanıklar, avukatlar ve çok sayıda destekçi hazır bulundu.



Mahkeme heyeti, salonun kapasite yetersizliği ve sanık sayısının fazla olması sebebiyle, sanıkların alfabetik isim sırasına göre 45'er kişi olarak iki gruba ayrılmasına, ayrıca İstanbul Valiliği’ne toplantı ve gösteri alanlarının tespit edilmesine dair yazı yazılmasına karar verdi.



İlk 45 kişinin duruşması, yazılan yazılara cevap verilmesinin beklenmesi amacıyla 4 Temmuz'a ertelendi.