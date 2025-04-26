İBB soruşturmasında ikinci dalga: İSKİ Genel Müdürü Şafak Basa da gözaltına alındı
Bu sabah saatlerinde İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında yeni gözaltılar oldu. 50'ye yakın kişi hakkında gözaltı kararı alındığı iddia ediliyor. İSKİ Genel Müdürü Şafak Basa, İBB Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında yeni gözaltılar var. 50'ye yakın kişi hakkında gözaltı kararı alındığı iddia ediliyor.
Gözaltına alınanlar arasında İSKİ Genel Müdürü Şafak Basa, İBB Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay da var.
Ayrıntılar geliyor...
- Etiketler :
- Haberler -
- İSKİ
- İmamoğlu Soruşturması
- İbb Soruşturma