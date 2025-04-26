İBB soruşturmasında ikinci dalga: İşte gözaltına alınan isimler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi.

Savcılığın 53 kişi hakkında verdiği gözaltı kararı sonrasında İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 47 şüpheli gözaltına alınırken, firari 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalar sürüyor.

İŞTE GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Şafak Basa (İSKİ Genel Müdürü)

Begüm Çelikdelen (İSKİ Genel Müdür Yardımcısı)

Gözdem Ongun (Murat Ongun'un eşi)

Kadriye Kasapoğlu (Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü)

Arif Gürkan Alpay (İBB Genel Sekreter Yardımcısı)

Ramazan Gülten (İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı)

Erol Özgüner (İBB Teknoloji Grup Başkanı)

Çağlar Türkmen (Koruma)