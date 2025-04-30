İBB soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık ihale dosyalarını istedi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonunda İSKİ, İSFALT ve KİPTAŞ'tan 31 Mart 2019'dan bu yana yapılan ihalelere ait dosyaları istedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturması sürüyor.
Soruşturmada bugün yeni bir gelişme yaşandı.
Başsavcılık, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İSFALT) ile KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketleri'nin genel müdürlüklerine, ihale belgelerinin istendiği bir yazı gönderildi.
2019'DAN BU YANA TÜM DOSYALAR İSTENDİ
Yazıda, söz konusu kurumlar ve bunlara bağlı birimlerin 31 Mart 2019 tarihinden bugüne kadar yaptığı tüm ihalelerin ve projelerin, ihale kayıt numarası, ihale bedeli, yüklenici firmaları gösterecek şekilde listelenip savcılığa gönderilmesi talep edildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga gözaltılar gerçekleşmişti.
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da 26 Nisan günü düzenlenen operasyonda 47 kişi gözaltına alınmıştı. Ekiplerce yürütülen çalışmalarda 5 kişi daha gözaltına alınmış, gözaltı sayısı 52'ye ulaşmıştı.
Hakimlik, bu kişilerden 18'inin tutuklanmasına karar vermişti.
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