İBB soruşturmasında yeni gelişme. Mithat Sinan Bolak gözaltında

İBB soruşturması kapsamında Mithat Sinan Bolak gözaltına alındı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan yargılanan ve henüz ifadesi alınamayan tutuksuz sanık Mithat Sinan Bolak hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Sabah 05.00'te İngiltere'den uçakla İstanbul'a gelen Bolak'ın, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında arandığı anlaşılınca İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Tutuksuz yargılanan Bolak'ın mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

ÇOK SAYIDA YÖNETİCİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmada son olarak, İBB Başkanlık Konutu'na materyal alımı işinin de aralarında bulunduğu bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğuna ilişkin iddialar üzerine 3 Eylül Perşembe günü operasyon düzenlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada süreçte İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği ile Bilirkişi raporunun da dikkate alındığı belirtilmişti.

Toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Mali Şube polisleri tarafından eş zamanlı baskınlar düzenlenmişti. Gözaltına alınan 12 isim arasında İBB Satın Alma Daire Başkanı Mustafa S., İşletmeler ve Kent Lokantaları Şube Müdürü Ali T., eski İBB Mali İşler Daire Başkanı Neslihan V. ve İBB Zabıta Destek Hizmetleri Şube Müdürü Gökhan F. de bulunuyordu.

Öte yandan bir şüphelinin yurt dışında bulunduğu, bir şüphelinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu bildirilmişti. Tutuklamaya sevk edilen kişilerden 6'sı tutuklanmıştı. Diğer 6 şüpheli için adli kontrol kararı verilmişti. Tutuklanan isimler arasında İBB Satın Alma Daire Başkanı Mustafa S. ve Üsküdar Belediye Meclisi Üyesi Ekrem B. de var.