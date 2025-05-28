İBB soruşturmasında yeni gelişme: Seyfi Beyaz'a ev hapsi şartıyla tahliye

İBB'ye yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Beyaz İnşaat'ın sahibi Seyfi Beyaz, etkin pişmanlıktan faydalandı. Beyaz, ev hapsine gönderildi.

İBB soruşturmasında yeni gelişme: Seyfi Beyaz'a ev hapsi şartıyla tahliye
Foto: Arşiv
İBB operasyonunda 4. dalga: 25 kişi tutuklandı

İBB operasyonunda 4. dalga: 25 kişi tutuklandı

Haberi Görüntüle

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmada bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Beyaz İnşaat'ın tutuklu sahibi Seyfi Beyaz, etkin pişmanlıktan yararlandı.

Bu gelişme üzerine Beyaz'ın tahliye edilip, ev hapsine alınmasına karar verildi.

Beyaz 10 Nisan günü tutuklanmıştı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
  • Etiketler :
  • Haberler -
  • Haberler
  • İmamoğlu Soruşturması
  • İbb Soruşturma
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...