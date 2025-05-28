İBB soruşturmasında yeni gelişme: Seyfi Beyaz'a ev hapsi şartıyla tahliye
İBB'ye yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Beyaz İnşaat'ın sahibi Seyfi Beyaz, etkin pişmanlıktan faydalandı. Beyaz, ev hapsine gönderildi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturmada bugün yeni bir gelişme yaşandı.
Beyaz İnşaat'ın tutuklu sahibi Seyfi Beyaz, etkin pişmanlıktan yararlandı.
Bu gelişme üzerine Beyaz'ın tahliye edilip, ev hapsine alınmasına karar verildi.
Beyaz 10 Nisan günü tutuklanmıştı.
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