İBB Sözcüsü duyurdu: Toplu taşıma kullanımında ilk kez yüzde 90'ı aşan bir azalma oldu

Anadolu Ajansı 06.04.2020 - 12:39
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, toplu taşımaya ilişkin "2-8 Mart haftasına oranla pazar günü ulaşım verileri trendi" grafiğini paylaştı.
''İLK KEZ YÜZDE 90'I AŞAN BİR AZALMA OLMUŞTUR''
Murat Ongun, "İstanbul’un salgından en çok etkilenen il olması, #EvdeKal çağrılarına daha sıkı uyulması, 20 yaş altındaki vatandaşlara sokağa çıkma yasağı gelmesi ile şehrimizdeki toplu taşıma kullanımında ilk kez yüzde 90'ı aşan bir azalma olmuştur" ifadelerini kullandı.
📌İstanbul’un salgından en çok etkilenen il olması— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) April 6, 2020
📌#EvdeKal çağrılarına daha sıkı uyulması
📌20 yaş altındaki vatandaşlara sokağa çıkma yasağı gelmesi ile
Şehrimizdeki toplu taşıma kullanımında ilk kez %90'ı aşan bir azalma olmuştur. pic.twitter.com/aCch2xmaHu