İBB Sözcüsü duyurdu: Toplu taşıma kullanımında ilk kez yüzde 90'ı aşan bir azalma oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, dün toplu taşıma kullanımda ilk kez yüzde 90'ı aşan oranda azalma olduğunu duyurdu.

Anadolu Ajansı 06.04.2020 - 12:39

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, toplu taşımaya ilişkin "2-8 Mart haftasına oranla pazar günü ulaşım verileri trendi" grafiğini paylaştı.

''İLK KEZ YÜZDE 90'I AŞAN BİR AZALMA OLMUŞTUR''

Murat Ongun, "İstanbul’un salgından en çok etkilenen il olması, #EvdeKal çağrılarına daha sıkı uyulması, 20 yaş altındaki vatandaşlara sokağa çıkma yasağı gelmesi ile şehrimizdeki toplu taşıma kullanımında ilk kez yüzde 90'ı aşan bir azalma olmuştur" ifadelerini kullandı.

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