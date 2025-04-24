İBB tarih ve saat verdi: İstanbul'da hava aniden değişecek
İstanbul'da hava sıcaklığında ani düşüş yaşanacak. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte, pazar günü akşam saatlerinde fırtına başlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, saatte 70 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgara karşı, İstanbulluları uyardı.
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Hafta sonu bahar havasının etkili olacağı İstanbul'da pazar akşamı başlayacak fırtınayla birlikte ani sıcaklık düşüşü yaşanacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), pazar ve sonrasındaki günlerde ani sıcaklık düşüşüyle birlikte etkili olması beklenen fırtınaya karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.
HAVADA ANİ VE SERT DEĞİŞİM OLACAK
İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul'da hafta sonuna kadar bahar havasının etkili olacağı, güneşli, parçalı bulutlu havayla birlikte sıcaklıkların 17-20 derece bandında seyredeceği belirtildi.
Açıklamada, meteorolojiden gelen son tahminlere göre, pazar günüyle birlikte hava koşullarında ani ve sert değişim yaşanmasının beklendiği aktarıldı.
POYRAZ SERT EDECEK
Pazar günü itibarıyla rüzgarın kuzeyden (poyraz) kuvvetlenerek saatte 40 ila 70 kilometre hızla esmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, bu durumun sıcaklıklarda 5 ila 8 derecelik ani düşüşe yol açacağı kaydedildi.
Sıcaklığın mevsim normallerinin altına ineceği aktarılan açıklamada, rüzgarla yer yer sağanak ve kısa süreli gök gürültülü yağışların da etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi.
Açıklamada, kentte özellikle pazar ve sonrasındaki günlerde ani sıcaklık düşüşü ve fırtına şeklinde esecek rüzgarlara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
Yurt genelinde yağışlı havanın, gelecek hafta ortasına kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.
Son değerlendirmelere göre, yurt genelinde etkili olan yağışlı havanın devam edeceğini dile getiren Macit, yağışların gelecek hafta ortasına kadar süreceğini söyledi.
YEREL KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT
Macit, "Yağışların, özellikle yarın İç Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi, Göller Yöresi'nde, Antalya'nın iç kesimlerinde, Adana, Osmaniye ve Hatay'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz." diye konuştu.
SICAKLIKLAR AZALACAK
Yağışların kuvvetli olacağı bölgelerdeki vatandaşları dikkatli davranmaları konusunda uyaran Macit, "Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerindeydi, azalarak mevsim normalleri civarına, yer yer de mevsim normallerinin altına düşmesini bekliyoruz." bilgisini verdi.
İSTANBUL'DA HAFTA SONU ARALIKLI YAĞIŞ VAR
İstanbul'da yarın için yağış beklenmediğini anlatan Macit, "Hava sıcaklığı 20 derece civarında olacak. Cumartesi ve pazar günü İstanbul'da yer yer aralıklı olmak üzere yağışların görülmesini bekliyoruz. Hava sıcaklıkları 17 dereceye kadar düşecek." dedi.
Macit, İstanbul'da kuvvetli rüzgarın beklenmediğini, yarın sabah sis ve pus görülebileceğini belirtti.
ANKARA'DA ÜÇ GÜN YAĞMUR VAR
Ankara'da hava sıcaklıklarının 17 ila 20 derece arasında olacağını ifade eden Macit, yarından sonra 3 gün boyunca gök gürültülü sağanağın süreceğini söyledi.
İZMİR'DE SAĞANAK BEKLENİYOR
Macit, "İzmir'de de gök gürültülü sağanakların cumartesiye kadar devam etmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığı da 20 derecelerde seyredecek." diye konuştu.
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