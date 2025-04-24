İBB tarih ve saat verdi: İstanbul'da hava aniden değişecek

Açıklamada, kentte özellikle pazar ve sonrasındaki günlerde ani sıcaklık düşüşü ve fırtına şeklinde esecek rüzgarlara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Sıcaklığın mevsim normallerinin altına ineceği aktarılan açıklamada, rüzgarla yer yer sağanak ve kısa süreli gök gürültülü yağışların da etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, meteorolojiden gelen son tahminlere göre, pazar günüyle birlikte hava koşullarında ani ve sert değişim yaşanmasının beklendiği aktarıldı.

İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul'da hafta sonuna kadar bahar havasının etkili olacağı, güneşli, parçalı bulutlu havayla birlikte sıcaklıkların 17-20 derece bandında seyredeceği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), pazar ve sonrasındaki günlerde ani sıcaklık düşüşüyle birlikte etkili olması beklenen fırtınaya karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Son değerlendirmelere göre, yurt genelinde etkili olan yağışlı havanın devam edeceğini dile getiren Macit, yağışların gelecek hafta ortasına kadar süreceğini söyledi.

Macit, "Yağışların, özellikle yarın İç Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi, Göller Yöresi'nde, Antalya'nın iç kesimlerinde, Adana, Osmaniye ve Hatay'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU ARALIKLI YAĞIŞ VAR

İstanbul'da yarın için yağış beklenmediğini anlatan Macit, "Hava sıcaklığı 20 derece civarında olacak. Cumartesi ve pazar günü İstanbul'da yer yer aralıklı olmak üzere yağışların görülmesini bekliyoruz. Hava sıcaklıkları 17 dereceye kadar düşecek." dedi.

Macit, İstanbul'da kuvvetli rüzgarın beklenmediğini, yarın sabah sis ve pus görülebileceğini belirtti.

ANKARA'DA ÜÇ GÜN YAĞMUR VAR

Ankara'da hava sıcaklıklarının 17 ila 20 derece arasında olacağını ifade eden Macit, yarından sonra 3 gün boyunca gök gürültülü sağanağın süreceğini söyledi.

İZMİR'DE SAĞANAK BEKLENİYOR

Macit, "İzmir'de de gök gürültülü sağanakların cumartesiye kadar devam etmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığı da 20 derecelerde seyredecek." diye konuştu.