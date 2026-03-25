İBB yolsuzluk davasında 10'uncu duruşma. Resul Emrah Şahan'ın çapraz sorgusu devam ediyor
25.03.2026 09:11
Son Güncelleme: 25.03.2026 11:05
İBB yolsuzluk davası üçüncü haftasında devam ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk iddialarına ilişkin davanın duruşmaları sürüyor.
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın 10'uncu duruşması başladı.
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkanı Danışmanı ve MEDYA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 107 tutuklu sanık katıldı.
Bir kısım tutuksuz sanıklar ile avukatların da hazır bulunduğu duruşmada, bazı CHP'li milletvekilleri ve tutuklu sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı.
DÜNKÜ DURUŞMADA NELER YAŞANDI?
Davanın dokuzuncu duruşmasında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan kürsüdeydi.
Kent uzlaşısı davasından tutuklanıp görevden alınan Resul Emrah Şahan'ın adı yolsuzluk iddiasıyla açılan İBB davasına sonradan eklenip hakkında tutuklama kararı verilmişti.
RESUL EMRAH ŞAHAN'DAN "DAVA SİYASİ" SAVUNMASI
Şahan "19 Mart'ta kent uzlaşısından tutuklandım. Ağustosta etkin pişmanlar birden devreye girdi. Eylülde İBB dosyasına eklendim. Şubat ayında kent uzlaşısı davasında tahliye aldım. Yedek tutuklama bugün için alındı. İşte bu yüzden ikinci tutukluluğum da bu davalar da siyasidir." beyanında bulundu.
Resul Emrah Şahan, mahkemede tutuklanma şekline de şu sözlerle dikkat çekti:
“İstanbul Adliyesi'nin idari bina eksikliğine ilişkin Şişli Belediyesi'nde çalışmalar yapmaya başlamıştık. Gözaltına alınmadan bir gün önce savcılıkla ben bunları konuştum. Çağırsalar gelirdim. 1 kilometre uzaktayız.”
ŞAHAN'IN ÇAPRAZ SORGUSU
Savunmasının ardından Resul Emrah Şahan'ın çapraz sorgusuna geçildi. İmamoğlu, daha sonra Şahan'a, "Beraber görev yaptığımız dönemde size herhangi bir usulsüz, hukuksuz veya menfaat odaklı bir görev anlayışında bulundum mu?" diye sordu.
Şahan, "Sayın savcı beni tutuklarken, 'Ekrem İmamoğlu'nun her dediğini yapıyor musunuz?' dedi. Yok öyle bir şey dedim." şeklinde yanıt verdi.
İmamoğlu'nun "Ben bir kişi için dahi size şunu belediye meclis üyesi yapın dedim mi?" sorusunu da Şahan, "Olmadı." diye yanıtladı.
Duruşma, Şahan'ın çapraz sorgusuna 25 Mart Çarşamba günü devam edilmek üzere ertelendi. Bu arada, bugüne kadar duruşmada toplam 12 tutuklu sanığın savunması tamamlanmış oldu.
İDDİANAMEDEN AYRINTILAR
Tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, birçok suçlamanın yer aldığı iddianamede "örgüt yöneticisi" olarak gösteriliyor.
"İhalelerde usulsüzlük" yapıldığı, "metro ve İSKİ kredilerinin amaç dışı kullanıldığı", "iş insanlarından zorla bağış toplandığı" iddialarının yer aldığı iddianame 3 bin 739 sayfadan oluşuyor.
İddianamede ayrıca, toplanan paranın öncelikle CHP yönetimini ele geçirmek için kullanıldığı devam eden süreçte İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için kullanılmasının amaçlandığı aktarılıyor.
İMAMOĞLU HAKKINDA 2 BİN 430 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR
İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delillerini gizleme", "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet" ve "Maden Kanunu'na muhalefet" suçlarından toplam 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
MURAT ONGUN'A 251 YIL HAPİS TALEBİ
Ongun'un "rüşvet", 53 kez "ihaleye fesat karıştırma", 33 kez "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ile "suç gelirlerini aklama" suçlarından 287 yıl 6 aydan 779 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, Yıldız'ın "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 86 yıldan 251 yıla kadar hapsi öngörülüyor.
RESUL EMRAH ŞAHAN VE MURAT ÇALIK İÇİN İSTENEN CEZALAR
Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan hakkında 5 kez "rüşvet alma", 2 kez "irtikap", "kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından toplamda 35 yıldan 91 yıla kadar hapis cezası istemine yer verilen iddianamede, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın ise 7 kez "rüşvet alma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından toplamda 30 yıldan 88 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.