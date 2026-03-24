İBB yolsuzluk davasında 9'uncu duruşma. Resul Emrah Şahan konuşacak

DÜNKÜ DURUŞMADA NELER YAŞANDI?

İBB davasının yedinci duruşmasında savunması alınan sistemine para aktardığı iddia edilen Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas sekinci duruşmada da savunma yaptı.

Sukas, dosyada hiçbir somut delilin olmadığını öne sürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan sanık Ekrem İmamoğlu, soru sormak için söz aldı. İmamoğlu, iddia makamının sunduğu tabloların tümüyle çöp niteliğinde olduğunu da öne sürdü.

Ekrem İmamoğlu'nun "Örtülü, gizli buluşmamız oldu mu?" sorusuna cevap veren Sukas, "Bir örgüt varlığına bırakın benim üye olmam, böyle bir yapı olsa kendi tecrübemden az çok hissederim. Duyum bile almadım, dedikodusu bile olmadı. Kesinlikle böyle gizli, açık ya da özel bir organizasyon hiçbir zaman için şahit olmadığım bir şey." beyanında bulundu. Sukas, İmamoğlu'nun "Size bir firma zorlamam oldu mu?" sorusuna "Kesinlikle böyle bir şey olmadı." cevabını verdi.

İDDİANAMEDEN AYRINTILAR

Tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, birçok suçlamanın yer aldığı iddianamede "örgüt yöneticisi" olarak gösteriliyor.

"İhalelerde usulsüzlük" yapıldığı, "metro ve İSKİ kredilerinin amaç dışı kullanıldığı", "iş insanlarından zorla bağış toplandığı" iddialarının yer aldığı iddianame 3 bin 739 sayfadan oluşuyor.

İddianamede ayrıca, toplanan paranın öncelikle CHP yönetimini ele geçirmek için kullanıldığı devam eden süreçte İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için kullanılmasının amaçlandığı aktarılıyor.

İMAMOĞLU HAKKINDA 2 BİN 430 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delillerini gizleme", "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet" ve "Maden Kanunu'na muhalefet" suçlarından toplam 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

MURAT ONGUN'A 251 YIL HAPİS TALEBİ

Ongun'un "rüşvet", 53 kez "ihaleye fesat karıştırma", 33 kez "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ile "suç gelirlerini aklama" suçlarından 287 yıl 6 aydan 779 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, Yıldız'ın "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 86 yıldan 251 yıla kadar hapsi öngörülüyor.

RESUL EMRAH ŞAHAN VE MURAT ÇALIK İÇİN İSTENEN CEZALAR

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan hakkında 5 kez "rüşvet alma", 2 kez "irtikap", "kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından toplamda 35 yıldan 91 yıla kadar hapis cezası istemine yer verilen iddianamede, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın ise 7 kez "rüşvet alma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından toplamda 30 yıldan 88 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.