Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

İBB yolsuzluk davasında altıncı gününde Ağaç A.Ş. çalışanları savunma yapıyor

17.03.2026 08:16

Son Güncelleme: 17.03.2026 13:12

AFP

Davanın dünkü duruşmasında yaşanan gerginlik sonrası mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların yalnızca bir yakınının salona alınmasına karar verdi.

NTV - Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamalı davanın altıncı gününe Ağaç A.Ş. çalışanlarının savunmasıyla devam ediliyor.

13:08
FATİH YAĞCI SAVUNMA YAPTI
Polat'ın ardından Ağaç AŞ Satın Alma Şefi tutuklu sanık Fatih Yağcı'nın savunmasına geçildi.Sanık Yağcı, Ağaç AŞ'de 21 yıl çalıştığını, kariyerinin son 5 yılında ise satın alma şefliği yaptığını belirterek, "Satın alma biriminde iki şeflik vardı. Biri ihale şefliği diğeri benim olduğum şefliktir. İki şefliğin görev ve sorumluluk alanları farklıdır. Biz bitki alımlarıyla ilgileniriz, benim görevim birimin işleyişini ve satın alma süreçlerini yönetmektir." ifadelerini kullandı.Firmalardan aldıkları teklifleri genel müdürlüğe gönderdiklerini anlatan Yağcı, "Piyasaya hakim olmak için sezona göre sürekli seyahat ederiz. Hem yeni firmaları listemize eklemek hem de sözleşme yaptığımız firmaların ürünlerini takip etmek için ziyaretlerimizi yapar, rapor hazırlarız." dedi.Sanık Yağcı, iddianamede yer alan Gürgen kod adlı gizli tanığın kendisiyle ilgili ifadelerinin asılsız olduğunu öne sürdü.Kimseyle bir para alışverişinde bulunmadığını savunan Yağcı, şöyle devam etti:"Bana teslim edilen herhangi bir para veya ona benzer bir şey de yoktur. İddianamedeki bazı kişilerle ortak baz vermem, ofisin fiziki koşullarından kaynaklıdır. Ofisim, misafir bekleme odasıyla yan yanadır. Gelen her misafirin benimle baz vermesi normaldir. Dinçer Kantar adlı kişiyle iş dışı bir görüşmüşlüğüm yoktur. İddianamede, rüşvet paralarını teslim ederek rüşvet suçu işlediğim söyleniyor. Kimseden para almadım, para alınmasına aracılık etmedim. Tutukluyum, ismim lekelendi. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."Yağcı, kendisine atılan "Ekrem İmamoğlu'nun aldığı rüşveti, nasıl aldığı ortaya çıktı!.." başlıklı haber linki üzerine "Peşimizi bırakmıyorlar a.." şeklinde yanıt vermesini, "Daha önce de başkaları aynı haber linklerini atmışlardı, o yüzden öyle yazdım." diye açıkladı.Duruşma öğle arasının ardından devam edecek.
12:54
POLAT'IN AVUKATINDAN İFTİRA SUÇLAMASI
Duruşmada savunma yapan sanık Polat'ın avukatı Sevgi Dağdemir, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ı müvekkiline iftira atmakla suçladı. Sukas hakkında "Kendilerine yakın firma sahiplerinin nasıl ifade vereceği konusunda telkinde bulundu." iddiasında bulunan Avukat Dağdemir, "Herkes Ümit Polat'ın ismini veriyor ama Polat, bu sisteme karşı çıktı. Biz bu örgüt üyeliğinin neresindeyiz? Biz bu durumda olmamıza rağmen 'rüşvete aracılık etmekten' yargılanıyor." şeklinde konuştu.
10:17
AĞAÇ A.Ş. ÇALIŞANLARI SAVUNMA YAPACAK
Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu tutuklu sanıklar duruşma salonuna getirildi. Bugün görülecek duruşmada Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın savunmasına devam edildi.
10:00
SİLİVRİ'DE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
İBB'ye yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan davanın altıncı günü, güvenlik önlemleriyle başladı. Dün salonda yaşanan gerginlik sonrası bugün salon dışında güvenlik önlemlerinin artırıldığı görüldü. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi duruşmaların düzeniyle ilgili yeni bir tedbir kararı almıştı. Mahkeme salonuna sadece sanıklar, avukatları, müştekiler, basın mensupları ve tutuklu sanıkların birinci ve ikinci dereceden bir yakını girebildi.
İddianamede, İBB başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında birçok suçlama yer alıyor.

DÜNKÜ DURUŞMADA NELER YAŞANDI?

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davada, beşinci gün duruşması 8 dakikada bitmişti.

 

Geçen hafta perşembe günü ise habercilerin yeri değiştirilmek istenince oturum ertelenmişti. Dün de CHP milletvekili olan hukukçu Turan Taşkın Özer, avukatların bölümüne oturunca gerginlik çıktı.

 

Mahkeme heyeti, sanık müdafisi olmadığı gerekçesiyle Özer'in yerinin değiştirilmesini istedi. Ara sonrası duruşma salonunda alkış ve sloganlar atıldı. Tutuklu sanıklar salondan çıkarılırken, seyirciler duruşma salonunu terk etmek istemedi.

 

Bunun üzerine duruşmada düzen sağlanamadığı gerekçesiyle salı gününe ertelendi.

 

MAHKEMEDEN YENİ TEDBİR KARARI

 

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi duruşmaların düzeniyle ilgili yeni bir tedbir kararı aldı. Mahkeme salonuna sadece sanıklar, avukatları, müştekiler, basın mensupları ve tutuklu sanıkların birinci ve ikinci dereceden bir yakını girebilecek.

 

İDDİANAMEDEN AYRINTILAR

 

Tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, birçok suçlamanın yer aldığı iddianamede örgüt yöneticisi olarak gösteriliyor.

 

İhalelerde usulsüzlük yapıldığı, metro ve İSKİ kredilerinin amaç dışı kullanıldığı, iş insanlarından zorla bağış toplandığı iddianame 3 bin 739 sayfadan oluşuyor.

 

İddianamede ayrıca, toplanan paranın öncelikle CHP yönetimini ele geçirmek için kullanıldığı devam eden süreçte İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için kullanılmasının amaçlandığı aktarılıyor.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram