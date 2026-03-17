İBB yolsuzluk davasında altıncı gününde Ağaç A.Ş. çalışanları savunma yapıyor

FATİH YAĞCI SAVUNMA YAPTI

Polat'ın ardından Ağaç AŞ Satın Alma Şefi tutuklu sanık Fatih Yağcı'nın savunmasına geçildi.Sanık Yağcı, Ağaç AŞ'de 21 yıl çalıştığını, kariyerinin son 5 yılında ise satın alma şefliği yaptığını belirterek, "Satın alma biriminde iki şeflik vardı. Biri ihale şefliği diğeri benim olduğum şefliktir. İki şefliğin görev ve sorumluluk alanları farklıdır. Biz bitki alımlarıyla ilgileniriz, benim görevim birimin işleyişini ve satın alma süreçlerini yönetmektir." ifadelerini kullandı.Firmalardan aldıkları teklifleri genel müdürlüğe gönderdiklerini anlatan Yağcı, "Piyasaya hakim olmak için sezona göre sürekli seyahat ederiz. Hem yeni firmaları listemize eklemek hem de sözleşme yaptığımız firmaların ürünlerini takip etmek için ziyaretlerimizi yapar, rapor hazırlarız." dedi.Sanık Yağcı, iddianamede yer alan Gürgen kod adlı gizli tanığın kendisiyle ilgili ifadelerinin asılsız olduğunu öne sürdü.Kimseyle bir para alışverişinde bulunmadığını savunan Yağcı, şöyle devam etti:"Bana teslim edilen herhangi bir para veya ona benzer bir şey de yoktur. İddianamedeki bazı kişilerle ortak baz vermem, ofisin fiziki koşullarından kaynaklıdır. Ofisim, misafir bekleme odasıyla yan yanadır. Gelen her misafirin benimle baz vermesi normaldir. Dinçer Kantar adlı kişiyle iş dışı bir görüşmüşlüğüm yoktur. İddianamede, rüşvet paralarını teslim ederek rüşvet suçu işlediğim söyleniyor. Kimseden para almadım, para alınmasına aracılık etmedim. Tutukluyum, ismim lekelendi. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."Yağcı, kendisine atılan "Ekrem İmamoğlu'nun aldığı rüşveti, nasıl aldığı ortaya çıktı!.." başlıklı haber linki üzerine "Peşimizi bırakmıyorlar a.." şeklinde yanıt vermesini, "Daha önce de başkaları aynı haber linklerini atmışlardı, o yüzden öyle yazdım." diye açıkladı.Duruşma öğle arasının ardından devam edecek.