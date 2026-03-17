İBB yolsuzluk davasında altıncı gününde Ağaç A.Ş. çalışanları savunma yapıyor
17.03.2026 08:16
Son Güncelleme: 17.03.2026 13:12
Davanın dünkü duruşmasında yaşanan gerginlik sonrası mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların yalnızca bir yakınının salona alınmasına karar verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamalı davanın altıncı gününe Ağaç A.Ş. çalışanlarının savunmasıyla devam ediliyor.
İddianamede, İBB başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında birçok suçlama yer alıyor.
DÜNKÜ DURUŞMADA NELER YAŞANDI?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davada, beşinci gün duruşması 8 dakikada bitmişti.
Geçen hafta perşembe günü ise habercilerin yeri değiştirilmek istenince oturum ertelenmişti. Dün de CHP milletvekili olan hukukçu Turan Taşkın Özer, avukatların bölümüne oturunca gerginlik çıktı.
Mahkeme heyeti, sanık müdafisi olmadığı gerekçesiyle Özer'in yerinin değiştirilmesini istedi. Ara sonrası duruşma salonunda alkış ve sloganlar atıldı. Tutuklu sanıklar salondan çıkarılırken, seyirciler duruşma salonunu terk etmek istemedi.
Bunun üzerine duruşmada düzen sağlanamadığı gerekçesiyle salı gününe ertelendi.
MAHKEMEDEN YENİ TEDBİR KARARI
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi duruşmaların düzeniyle ilgili yeni bir tedbir kararı aldı. Mahkeme salonuna sadece sanıklar, avukatları, müştekiler, basın mensupları ve tutuklu sanıkların birinci ve ikinci dereceden bir yakını girebilecek.
İDDİANAMEDEN AYRINTILAR
Tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, birçok suçlamanın yer aldığı iddianamede örgüt yöneticisi olarak gösteriliyor.
İhalelerde usulsüzlük yapıldığı, metro ve İSKİ kredilerinin amaç dışı kullanıldığı, iş insanlarından zorla bağış toplandığı iddianame 3 bin 739 sayfadan oluşuyor.
İddianamede ayrıca, toplanan paranın öncelikle CHP yönetimini ele geçirmek için kullanıldığı devam eden süreçte İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için kullanılmasının amaçlandığı aktarılıyor.