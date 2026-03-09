İBB yolsuzluk davasında duruşma günü. Ekrem İmamoğlu ilk kez hakim karşısında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 402 sanığın yargılanacağı yolsuzluk davası bugün Silivri'de cezaevi karşısındaki duruşma salonunda görülüyor. Saat 11.00 itibariyle başlayan ilk duruşma, çıkan gerginlik nedeniyle kısa sürede ertelendi.

Duruşma, mahkeme heyeti başkanı ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan gerginlikle başladı. İmamoğlu, söz almak için kürsüye doğru ilerlediğinde heyet başkanı İmamoğlu'nu yerine geçmesi konusunda uyardı. Gerginliğin büyümesiyle heyet salonu terk etti. Mahkeme heyeti, izleyiciler salondan çıkmadan yargılamaya devam etmeyeceğini söyledi. Tutuklu sanıklar da duruşma salonundan çıkarıldı.

Ara verilen duruşmanın 13.30'da tekrar görülmeye başlanacağı ifade edildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda görülen duruşma öncesinde, salon ve çevresinde jandarma ekiplerince güvenlik kontrolü yapıldı.

Bina ve salon içinde güvenlik güçleri tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı. Duruşmaya gelenler, oluşturulan güvenlik noktasında kimlik ve araç plakası kontrolü yapılmasının ardından binaya yönlendirildi.

Silivri Kaymakamlığınca alınan karar doğrultusunda, duruşma salonu çevresi, cezaevi ziyaretçi otoparkı ile cezaevi kampüsü tel örgü sınırından başlayarak bir kilometrelik alan içerisinde toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, pankart, döviz açma, slogan atma, çadır kurma, stant açma, yazılı veya üzerinde sembol bulunan kıyafetlerle duruşma salonu bölgesine gelme, fotoğraf ve görüntü çekme gibi eylemler, 31 Mart'a kadar yasaklandı.

Mahkemenin 1. heyetince görülecek dava kapsamında nisan sonuna kadar pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe olmak üzere haftanın 4 günü duruşma yapılması planlanıyor.

İDDİANAMEDEN

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, birçok suçlamanın yer aldığı iddianamede örgüt yöneticisi olarak gösterildi. İhalelerde usulsüzlük yapıldığı, metro ve İSKİ kredilerinin amaç dışı kullanıldığı, iş insanlarından zorla bağış toplandığı anlatıldı. Bu şekilde toplanan paranın öncelikle CHP yönetimini ele geçirmek için kullanıldığı devam eden süreçte İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kullanılmasının amaçlandığı öne sürüldü.

402 sanık bu suçlamalarla ilk kez bugün Silivri'de hakim karşısına çıkacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin 3739 sayfalık iddianame birçok ayrıntıya yer verildi.

SAVCILIKTAN AHTAPOT BENZETMESİ

İddianamede, İstanbul'da kurulan sistem bir ahtapotun kollarına benzetilerek örgütün şeması gösterildi. Devleti milyarlarca lira zarara uğratmakla suçlanan sanıklar hakkında binlerce yıl hapis cezası istendi.

İMAMOĞLU'NA 2 BİN 352 YIL İSTENDİ

Başsavcılığa göre İmamoğlu'nun yöneticisi olduğu örgüt yapılanması Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde başladı, Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı döneminde büyüdü. 142 farklı eylemden sorumlu tutulan İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istendi.

Örgüte yönelik şemada, Eski Medya A.Ş. Genel Müdürü Murat Ongun, İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, iş insanları Adem Soytekin ve Murat Gülibrahimoğlu ile 26 Ekim'de casusluk iddiasıyla tutuklanan Hüseyin Gün yönetici sıfatıyla yer aldı.

15 İSİM GİZLİ TANIK OLDU

Soruşturmanın seyri etkin pişmanlık faydalanan 76 sanıkla gizli tanık olan 15 ismin verdiği ifadelerde değişti. Gizli tanıklara İlke, Gürgen, Çınar, Rüzgar, Sekoya, Zeytin, Martı, Meşe, Kartal, Ladin, Doğan, Maun, Mimoza, Köknar ve Şahin kod isimleri verildi.

Sanıklar arasında Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlıkları göreviıden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık, gazeteciler Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Soner Yalçın ile sanatçı Ercan Saatçi, Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan da var.

SADECE İBB DEĞİL VEKİLLER DE VAR

Ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in dokunulmazlıklarının kaldırılması istendi. Savcılık iki isim hakkında fezleke hazırlanması için Ankara’ya yazı gönderdi.