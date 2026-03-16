İBB yolsuzluk davasında duruşma yarına ertelendi
16.03.2026 08:21
Son Güncelleme: 16.03.2026 12:17
Davalar Silivri'deki cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda görülüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk iddialarıyla 107'si tutuklu 407 sanığın yargılandığı davanın bu haftaki ilk celsesi, çıkan tartışmaların ardından ertelendi.
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndaki 1 No’lu duruşma salonunda görülen davanın duruşmasına aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın bulunduğu tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmaya izleyici olarak sanıkların aileleri, CHP yönetimi, milletvekilleri, birçok baronun başkanı katıldı.
BASIN KARTI OLMAYANLAR ALINMADI
Perşembe günü basın mensupları ile mahkeme heyeti arasında oturma düzeni nedeniyle çıkan tartışmanın ardından bu duruşmaya İletişim Başkanlığı turkuaz basın kartı olmayanların alınmamasına karar verildi.
Duruşma salonuna gelen Mahkeme Başkanı, “Bazı milletvekilleri avukat bölümünde oturuyor. Uyarılara rağmen çıkmıyorlarmış. Lütfen izleyici bölümüne geçin.” dedi. Bunun üzerine avukat bölümünde oturan CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer tepki göstererek, “Burada oturmanın yasak olduğu hangi yasada yazıyor?” dedi. Mahkeme Başkanı ise “Vekaletiniz var mı?” diye sorunca Turan Taşkın Özer, vekaletinin olmadığını söyledi.
HAFTANIN İLK DURUŞMASI 8 DAKİKA SÜRDÜ
Özer’in yerini değiştirmemesi ve tartışmanın büyümesi üzerine mahkeme başkanı, haftanın ilk celsesi başladıktan 8 dakika sonra duruşmaya ara verdi.
Yaklaşık 1 saatlik ara boyunca Özer'in, avukat bölümünden ayrılmaması üzerine mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi.
AREFE GÜNÜ DURUŞMA YAPILMAYACAK
19 Mart Perşembe günü Ramazan Bayramı arefesi olması nedeniyle duruşma olmayacak.
İBB YOLSUZLUK DAVASINDA İLK HAFTA
İBB'ye yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davada ilk hafta tamamlandı. Dört gün süren duruşmada gerginlik hakimdi.
Mahkemede çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı. Perşembe günü Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilere yaptığı açıklamayla başlayan gerginlik duruşmanın ertelenmesiyle sonuçlandı.
Geçen hafta görülen davalarda geniş güvenlik önlemleri alınmıştı.
İlk hafta sırasıyla tutuklu sanıklardan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner'in kardeşi Bulut Aydöner, CHP Genel Başkan yardımcısı Özgür Karabat'ın şoförü Sırrı Küçük ve bu soruşturma kapsamında ilk kez etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat savunma yaptı.
Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat savunmasında, İstanbul Valisi Davut Gül'ün Ağaç A.Ş'de çalışan kuzeni tarafından 19 Mart operasyonuna ilişkin sinyallerini kendisine verdiğini ve ''Ses çıkarmasın, beklesin, zaten yakında bir şeyler olacak.'' dediğini ileri sürdü. Vali Gül ise, ''İBB ve İBB iştiraklerinde çalışan yakın ya da uzak hiçbir akrabam yoktur.'' diyerek söz konusu iddiayı sosyal medya hesabından yalandı.
İLK HAFTADA HENÜZ 4 SANIK SAVUNMA YAPTI
407 sanıklı davada, duruşmanın ilk haftasında henüz 4 tutuklu sanık ve avukatları savunma yaptı.
İBB davasında 107'si tutuklu 407 sanık yargılanıyor.
DURUŞMA NİSAN SONUNA KADAR SÜRECEK
Duruşmaların nisan ayı sonuna kadar haftanın 4 günü olacak şekilde yapılması planlanıyor.
İDDİANAMEDEN AYRINTILAR
Tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu, birçok suçlamanın yer aldığı iddianamede örgüt yöneticisi olarak gösteriliyor.
İhalelerde usulsüzlük yapıldığı, metro ve İSKİ kredilerinin amaç dışı kullanıldığı, iş insanlarından zorla bağış toplandığı iddianame 3 bin 739 sayfadan oluşuyor.
İddianamede ayrıca, toplanan paranın öncelikle CHP yönetimini ele geçirmek için kullanıldığı devam eden süreçte İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kullanılmasının amaçlandığı aktarılıyor.
SAVCILIKTAN AHTAPOT BENZETMESİ
İddianamede, İstanbul'da kurulan sistem bir ahtapotun kollarına benzetilerek örgütün şeması gösterildi. Devleti milyarlarca lira zarara uğratmakla suçlanan sanıklar hakkında binlerce yıl hapis cezası istendi.
İMAMOĞLU'NA 2 BİN 352 YIL İSTENDİ
142 farklı eylemden sorumlu tutulan İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istendi.
15 İSİM GİZLİ TANIK OLDU
Soruşturmanın seyri etkin pişmanlık faydalanan 76 sanıkla gizli tanık olan 15 ismin verdiği ifadelerde değişti. Gizli tanıklara İlke, Gürgen, Çınar, Rüzgar, Sekoya, Zeytin, Martı, Meşe, Kartal, Ladin, Doğan, Maun, Mimoza, Köknar ve Şahin kod isimleri verildi.
Sanıklar arasında Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlıkları görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık, gazeteciler Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Soner Yalçın ile sanatçı Ercan Saatçi, Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan da var.