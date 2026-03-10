İBB yolsuzluk davasında ikinci gün. Dün neler yaşandı?

TANSİYON YÜKSELDİ

Duruşmayı Fransa ve Almanya Büyükelçilerinin de aralarında olduğu yabancı diplomatlar da izlerken davada gerginlikler yaşandı.

Ekrem İmamoğlu duruşma başlamadan söz almak istedi ancak mahkeme başkanı izin vermedi. Salonda tansiyon yükselirken İmamoğlu'nun avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Talepler reddedilirken davanın ilk celsesi savunmalar alınmadan sona erdi.

CHP'lilerin bir diğer tepkisi de savunma yapacak tutuklu sanıkların listesine yönelik. Listeye göre Aykut Erdoğdu ilk sırada, örgüt lideri olduğu öne sürülen İmamoğlu 106. sırada söz alacak.