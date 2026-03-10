İBB yolsuzluk davasında ikinci gün. Ekrem İmamoğlu ilk kez kürsüde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 407 sanığın yargılanacağı yolsuzluk davası dün Silivri'de cezaevi karşısındaki duruşma salonunda başladı.

Dünkü duruşmada tansiyon yükselirken bugünkü duruşma saat 11.00'de gerginlikle başladı. Duruşmada Ekrem İmamoğlu, mahkemenin en son savunma yapması yönündeki kararından dolayı arka koltuklara oturtulmak istendi. İmamoğlu ise en ön sıraya oturmak isterken jandarma bu duruma müsaade etmedi. Sanıklar, avukatlar ve jandarma arasında tartışma yaşanırken İmamoğlu mahkeme başkanı ile tartıştı.

Yaşanan polemiğin sona ermesinin ardından duruşma, tutuklu ve tutuksuz sanıkların yoklamalarının alınması ile devam etti.

İMAMOĞLU İLK KEZ KÜRSÜDE

İddianame özeti okunduktan sonra Ekrem İmamoğlu heyetten söz istedi.

Heyetin talebi kabul etmesi üzerine İmamoğlu ilk kez kürsüye çıktı.

DÜN NELER YAŞANDI?

Jandarma, Marmara Cezaevi çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Duruşmaya gelenlerin kimlik ve araç plakası kontrolü yapıldıktan sonra geçişine izin verildi.