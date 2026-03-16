İBB yolsuzluk davasında ikinci hafta başlıyor

İlk hafta sırasıyla tutuklu sanıklardan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner'in kardeşi Bulut Aydöner, CHP Genel Başkan yardımcısı Özgür Karabat'ın şoförü Sırrı Küçük ve bu soruşturma kapsamında ilk kez etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat savunma yaptı.

Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat savunmasında, İstanbul Valisi Davut Gül'ün Ağaç A.Ş'de çalışan kuzeni tarafından 19 Mart operasyonuna ilişkin sinyallerini kendisine verdiğini ve ''Ses çıkarmasın, beklesin, zaten yakında bir şeyler olacak.'' dediğini ileri sürdü. Vali Gül ise, ''İBB ve İBB iştiraklerinde çalışan yakın ya da uzak hiçbir akrabam yoktur.'' diyerek söz konusu iddiayı sosyal medya hesabından yalandı.

İLK HAFTADA HENÜZ 4 SANIK SAVUNMA YAPTI

407 sanıklı davada, duruşmanın ilk haftasında henüz 4 tutuklu sanık ve avukatları savunma yaptı.

İlk celsenin beşinci günü bugün saat 10'da başlayacak. Bu hafta Ağaç A.Ş Genel Müdürü Ali Sukas ve çalışanlar Fatih Yağcı ve Murat Or ile iş adamları Ali Üner ve Evren Şirolu'nun savunmalarını yapmaları bekleniyor.

Görevden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan 12. görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise 13. sırada savunmasını yapacak.

Ekrem İmamoğlu ise 106. sırada ifade verecek.