İBB yolsuzluk davasında sekizinci duruşma. Bugün kimler savunma yapacak?

BİR ÖNCEKİ DURUŞMADA NELER YAŞANDI?

İBB davasının yedinci duruşmasında örgüt sistemine para aktardığı iddia edilen Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas savunma yaptı. Sukas, dosyada hiçbir somut delilin olmadığını öne sürdü.

Ağaç A.Ş. Özel Kalem Müdürü Murat Or da itirafçı olduğu iddiasını reddetti, herhangi bir para alışverişine tanık olmadığını öne sürdü. Murat Or, Savcılık ifadesinde maddi hatalar olduğunu, bazı beyanların yanlış yazıldığını mahkeme heyetine aktardı.

Mahkeme heyeti avukatların "Bayram öncesi tutukluluk değerlendirilmesi yapılsın" talebini de reddetti.

İBB DAVASINDA KISITLAMA GEVŞETİLDİ

Duruşmada sanıkların sadece bir yakın akrabasının salona girebilmesi, CHP'li milletvekillerine getirilen kısıtlamalar da gündemdeydi.

Ekrem İmamoğlu duruşmada kısıtlamaları eleştirip, sınırlamanın adil yargılama sürecine katkısı olmayacağını savundu.

İmamoğlu, "Revize edilirse, kimse mahkeme heyetine saygısızlık yapmaz.” diye konuştu.

Mahkeme Başkanı da "Ailelerden kimseyi dışarıda bırakmayın." talimatı verdiğini söyleyip siyasilere bir sınırlama getirilmediğini belirtti.

İDDİANAMEDEN AYRINTILAR

Tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, birçok suçlamanın yer aldığı iddianamede "örgüt yöneticisi" olarak gösteriliyor.

"İhalelerde usulsüzlük" yapıldığı, "metro ve İSKİ kredilerinin amaç dışı kullanıldığı", "iş insanlarından zorla bağış toplandığı" iddialarının yer aldığı iddianame 3 bin 739 sayfadan oluşuyor.

İddianamede ayrıca, toplanan paranın öncelikle CHP yönetimini ele geçirmek için kullanıldığı devam eden süreçte İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için kullanılmasının amaçlandığı aktarılıyor.

İMAMOĞLU'NA 2 BİN 352 YIL İSTENİYOR

142 farklı eylemden sorumlu tutulan İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.