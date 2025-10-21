İBB "yolsuzluk" soruşturması: 200’den fazla kişi ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.



Soruşturma kapsamında, aralarında İBB İştirakler yöneticileri, memurlar, İBB çalışanları ve bürokratların da bulunduğu 200’ün üzerine kişi ifade vermek üzere Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne çağırıldı.



İBB YOLSUZLUK SORUŞTURMASI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren tanıklar, "İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin, iş insanlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş insanları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları, para transfer ve tahsilinde gizli kasa diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları" yönünde iddiada bulundu.



HTS kayıtları, kamera görüntüleri, MASAK raporları ve 20'yi aşkın tanık ifadesinin yanı sıra İBB ve iştirak şirketleri tarafından yapılan açık hava reklam mecralarına ilişkin ihaleler, hizmet alımları ve muvazaalı sözleşmelerde usulsüzlük olduğuna ilişkin mülkiye müfettişliğince rapor düzenlenmesi üzerine, başsavcılık tarafından "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.



Soruşturma kapsamında başsavcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 19 Mart'ta ilk operasyon yapıldı.



Öte yandan 19 Mart'tan bu yana İBB'ye yönelik yapılan operasyonlarda tutuklu sayısı 122'ye yükseldi.



AZİZ İHSAN AKTAŞ SORUŞTURMASI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB ve başka CHP'li belediyelere yönelik Aziz İhsan Aktaş üzerinden başlattığı, “Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” soruşturmasında iddianameyi tamamladı. İddianamede 40'ı tutuklu 200 kişi şüpheli sıfatıyla yer alıyor. Bu şüpheliler arasında altısı görevden alınan, biri halen görevde olan 7 Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediye başkanı da bulunuyor.

Aktaş'ın, dokuz ayrı suçlamadan 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.



Eski Beşiktaş belediye başkanı Rıza Akpolat içinse 133 yıldan 337 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



İddianamede CHP'li iki milletvekili hakkında fezleke hazırlandığı da belirtiliyor.

