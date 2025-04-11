İBB yolsuzluk soruşturması: 24 şirkete kayyum atandı

İBB’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 101 şahsa ait 24 şirkete doğrudan kayyum atandı. Ayrıca, şüphelilere ait 28 şirkete de Denetim Kayyum’u atandı.

İBB yolsuzluk soruşturması: 24 şirkete kayyum atandı

İBB’ye yönelik yürütülen Rüşvet, İhaleye Fesat Karıştırma operasyonu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve TMSF tarafından 101 şahsa ait 24 şirkete Doğrudan atandı.

Ayrıca,  şüphelilere ait 28 şirkete de Denetim Kayyum’u atandı.

Kayyum atanan şirketler içerisinde İmamoğlu İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, ASOY İnşaat, Karsal Örme AŞ gibi şirketler bulunuyor.

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