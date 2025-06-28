İBB yolsuzluk soruşturması: 36 kişi etkin pişmanlıktan ifade verdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada "etkin pişmanlık"tan ifade veren şüpheli sayısı 36'ya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu kişiler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma dosyasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP'deki "para sayma" görüntüleri iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren tanıklar, "İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin, iş insanlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş insanlarıyla hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları, para transfer ve tahsilinde 'gizli kasa' diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları" yönünde iddialarda bulundular.
HTS kayıtları, MASAK raporları ve 20'yi aşkın tanık ifadelerinin yanı sıra İBB ve iştirak şirketleri tarafından yapılan açık hava reklam mecralarına ilişkin ihaleler, hizmet alımları ve muvazaalı sözleşmelerde usulsüzlük olduğu iddialarına ilişkin mülkiye müfettişliğince rapor düzenlenmesi üzerine başsavcılık soruşturma başlattı.
İLK OPERASYON 19 MART'TA
Suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen İBB Başkanı İmamoğlu ile örgüt yöneticisi konumundaki şüpheliler İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Bakırköy Belediyesi meclis üyeliğinin yanı sıra İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı olan Ertan Yıldız ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve bu şüphelilerle bağlantılı 95 şüpheliye yönelik gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.
Başsavcılığın talimatıyla 19 Mart'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla 100 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.
İmamoğlu ile gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde aramalar yapıldı.
İMAMOĞLU VE ONGUN'UN MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile Murat Ongun'un mal varlığına da el konulması kararı verildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerine 20 Mart'ta başlandı.
Ekrem İmamoğlu, 21 Mart'ta emniyette alınan ifadesinde birçok soruya, "Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim." cevabını verdi.
Emniyetteki işlemleri 22 Mart'ta tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
Aynı gün İBB şirketlerinden Medya AŞ Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven'in de gözaltına alınmasıyla yakalanan şüpheli sayısı 89'a yükseldi.
İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASI
Savcılıkta yaklaşık 2,5 saat ifade veren İmamoğlu, 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece "suç örgütü kurmak", "ihaleye fesat karıştırmak" ve "rüşvet almak" iddiasıyla tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Aynı gün sabah saat 06.00 sıralarında İmamoğlu'nun hakimlik sorgusu başladı.
Savcılık, İmamoğlu ile 89 şüpheliyi "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet almak", "irtikap" ve "kişisel verileri ele geçirmek", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet almak" ve "rüşvet vermek" gibi iddialarla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.
İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu 48 şüpheli tutuklanırken, 41 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklanan şüphelilerden Ali Nuhoğlu'nun Trend İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile Nuhoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketine, Furkan Remzi Ceylan'ın da İSCON İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketine 25 Mart'ta el konuldu.
12 ŞİRKETE EL KONULDU
Soruşturmada, BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, Vizyonkent Reklam Pazarlama Anonim Şirketi, Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama Anonim Şirketi, 3. Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi, Panoffect Medya Anonim Şirketi, Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, MSO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, Sim Medya Anonim Şirketi, Sev Açık Hava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Vesa Events Organizasyon Ticaret Limited Şirketi adlı 12 şirkete el konuldu.
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında firari şüphelilerden reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci, 6 Nisan'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yakalandıktan sonra tutuklandı.
Aralarında İmamoğlu İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, Asoy İnşaat ve Karsal Örme AŞ'nin de olduğu 101 şüpheliye ait 24 şirkete, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 11 Nisan'da kayyum atandı.
Yine zanlılara ait 28 şirkete denetim kayyumu atandı.
ABBAS'TAN "ETKİNLİK PİŞMANLIK" İFADESİ
Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiriyle 18 Nisan'da tahliye edildi.
İBB yolsuzluk soruşturmasının firari şüphelisi Emrah Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan iş insanı Adnan Bıçakçı ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklandı.
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden önce görüşme yapacağı alanı gören kameraları korumalarının bantlayarak kapattığı görüntüler soruşturma dosyasına girdi.
53 KİŞİYE İKİNCİ OPERASYON
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Nisan'da 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verdi.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda zanlılardan 52'si yakalandı.
Şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 36'sı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Soruşturmada, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz, İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen ve İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu tutuklanan, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, eski CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun ile İSKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Şanlısoy ise hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan isimler arasında yer aldı.
22 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Soruşturmada, 20 Mayıs'ta Medya AŞ ile Kültür AŞ içinde usulsüz ihaleler düzenlenmesi ve bu kapsamda rüşvet alınması süreçlerinde yer aldıkları iddiasıyla aralarında İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.
Hakimlik, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
Soruşturma kapsamında kayıp olarak aranan Ekrem İmamoğlu'nun cep telefonu da 20 Mayıs'ta İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner'in evine düzenlenen operasyonda ele geçirildi.
USULSÜZLÜK İDDİALARI
Başsavcılık, 22 Mayıs'ta 7 şüphelinin daha gözaltına alındığını ve tutuklandığını açıkladı.
Bu açıklamada, "Başsavcılığımızca yürütülmekte olan Ekrem İmamoğlu elebaşılığında kurulan suç örgütüne karşı devam eden soruşturmada, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ kapsamında yapılan ihalelerdeki usulsüzlük iddiaları üzerine 7 şahıs hakkında 22 Mayıs'ta gözaltı kararı verilmiş olup, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ve savcılığımızda ifadeleri alınan şahıslar, "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet suçları" açısından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
DÖRDÜNCÜ OPERASYON
Bir sonraki operasyon 23 Mayıs'ta İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığına yapıldı.
Bu kez KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan Arif Gürkan Alpay, Ali Kurt, Ziya Gökmen Togay, Seyfullah Demirel, Ceyhun Avşar ve Yavuz Saltık'ın aralarında bulunduğu 25 şüpheli tutuklandı.
Öte yandan, soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan, İmamoğlu'nun kayıp olan cep telefonunu Özgüner'e verdiği iddia edilen ve sorgusunda önce telefonu hatırlamadığını, sonra İmamoğlu'nun kartvizitinde yer alan bir telefon numarası olarak bildiğini savunan Kadriye Kasapoğlu da tutuklanan isimler arasında yer aldı.
BEŞİNCİ OPERASYON
İSTAÇ'ta rüşvete aracılık ettiğine ilişkin tespitler bulunan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, iş yapan kişi ve firmalardan para ve araç talep ettiği, İBB'nin üst yönetiminin talimatıyla "komisyon" adı altında para istediği belirlenen Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ile inşaat yapan müteahhitten iskan izni verilmesi karşılığında maddi menfaat sağladığı tespit edilen Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik hakkında 31 Mayıs'ta gözaltı kararı verildi.
Güvenlik güçlerince yakalanan bu kişiler, 3 Haziran'da nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
36 KİŞİ "ETKİNLİK PİŞMANLIK" KAPSAMINDA İFADE VERDİ
Devam eden soruşturmada, iş insanı Ahmet Sari ve kardeşi İsmail Sari, iş insanı Adem Soytekin, kardeşi Ogün Soytekin, koruması Murat Erenler, iş insanı Nezahat Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Harita Mühendisi Yakup Öner, avukat Orçun Muhittin Yılmaz, Bülent Yılmaz, eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol ve iş insanı Berat Çağrı Kapki "etkin pişmanlık" kapsamında ifade verdi.
İş insanı Adem Soytekin, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Harita Mühendisi Yakup Öner ve avukat Orçun Muhittin Yılmaz da etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi ancak söz konusu ifadeler tahliye edilmelerine ilişkin yeterli bulunmadı.
Soruşturmada son ifadelerle birlikte toplamda adli kontrol kararıyla tahliye edilen şüpheli sayısı 32'ye çıktı.
Tahliye olan isimler şu şekilde:
"İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, iş insanları Ali Nuhoğlu, Seyfi Beyaz, Ahmet Sari, İsmail Sari, Ahmet Çiçek, Eyüp Subaşı, Noyan Kırmızıgül, Murat İlbak, Muhittin Palazoğlu, Kabil Taşçı, Mehmet İlhan Gülay, Nezahat Kurt, tutuklu şüpheli Hüseyin Köksal'ın şoförü olan şüpheli Servet Yıldırım, avukat Süleyman Atik, inşaat teknikeri Altan Gözcü, muhasebe müdürü Murat Bıyık, reklamcı Hüseyin Kum, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu, tutuklu şüpheli Adem Soytekin'in kardeşi Ogün Soytekin ile koruması Murat Erenler, Şeyhmus Sarıboğa, Güngör Gürman, Hasan Özsoy, Taner Gümüş, Kadir Gümüş, Bülent Yılmaz, eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol ve iş insanı Berat Çağrı Kapki."
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