İBB yolsuzluk soruşturması: Adem Soytekin yeniden tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

"Rüşvet vermek" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" iddiasıyla tutuklanan inşaat firması sahibi Adem Soytekin, 20 Haziran’da etkin pişmanlık hükümleri kapsamında savcılığa ifade vermişti.

Soytekin, "Konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

Ancak Soytekin'in bazı beyanlarının gerçeğe aykırı olduğu, kendisini "örgütten" soyutlama gayreti içerisinde bulunduğu, eylemlerden ve eylemlerdeki rüşvetin teminine aracılık ettiği suçlamalarını kendisinin haberi yokmuş gibi anlattığı iddia edildi.

Kendisine suça ve eylemlere konu bazı dairelerin devredileceği söylenmesi üzerine devralmış gibi göstermeye çalıştığı, yine suç gelirlerini ve malvarlığı kaynağını gizleme çabası içerisinde bulunduğu gerekçesiyle Soytekin, 21 Ekim'de tarihinde tekrar tutuklandı.

İBB YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren tanıklar, "İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin, iş insanlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş insanları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları, para transfer ve tahsilinde gizli kasa diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları" yönünde iddiada bulundu.



HTS kayıtları, kamera görüntüleri, MASAK raporları ve 20'yi aşkın tanık ifadesinin yanı sıra İBB ve iştirak şirketleri tarafından yapılan açık hava reklam mecralarına ilişkin ihaleler, hizmet alımları ve muvazaalı sözleşmelerde usulsüzlük olduğuna ilişkin mülkiye müfettişliğince rapor düzenlenmesi üzerine, başsavcılık tarafından "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.



Soruşturma kapsamında başsavcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 19 Mart'ta ilk operasyon yapıldı.



TUTUKLU SAYISI 122'YE YÜKSELDİ



Öte yandan 19 Mart'tan bu yana İBB'ye yönelik yapılan operasyonlarda tutuklu sayısı 122'ye yükseldi.