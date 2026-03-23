İBB yolsuzluk soruşturması. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’e istenen ceza belli oldu

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında iddianame hazırlandı. Güney’in “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Yardım Etme” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık” suçlarından 9 yıl 8 aydan 31 yıl 8 aya kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

NE OLMUŞTU?

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında olduğu 17 şüpheli 18 Ağustos 2025 tarihinde tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, tutuklamanın ardından İnan Güney'in Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.