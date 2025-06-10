İBB yolsuzluk soruşturması: Elif Atayman Afyonkarahisar'a nakledildi

İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında bazı tutuklular farklı şehirlerdeki cezaevlerine gönderildi.

Afyonkarahisar'a nakledilen Medya A.Ş.'nin eski genel müdürü Elif Atayman, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a çağrı yaptı.



23 Mart'ta tutuklanan Atayman; şüpheli mal varlığının olmadığını, dosyada MASAK ve HTS raporunun bulunmadığını iddia etti.

Elif Atayman yazdığı mektupta, İstanbul'dan Afyonkarahisar'a nakledilmesi ile güvenlik ve sağlık haklarının ihlal edildiğini vurguladı, ziyaret hakkının engellendiğini savundu.

Cezaevinde yerde yattığını ve zor şartlarda bulunduğunu öne süren Atayman'ın ailesi de, Elif Atayman'ın tutuksuz yargılanmasını talep etti.