İBB yolsuzluk soruşturması: İmamoğlu'nun oğlu ve babası ifadeye çağrıldı

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade verecek.

İBB yolsuzluk soruşturması: İmamoğlu'nun oğlu ve babası ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan 'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, soruşturma kapsamında "Rüşvet" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" iddiasıyla yarın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne şüpheli sıfatıyla ifade verecek.

İBB yolsuzluk soruşturması: İmamoğlu'nun oğlu ve babası ifadeye çağrıldı - 1 Selim İmamoğlu

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren tanıklar, "İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin, iş insanlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş insanları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları, para transfer ve tahsilinde gizli kasa diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları" yönünde iddiada bulundu.

İBB yolsuzluk soruşturması: İmamoğlu'nun oğlu ve babası ifadeye çağrıldı - 2 Hasan İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu

HTS kayıtları, kamera görüntüleri, MASAK raporları ve 20'yi aşkın tanık ifadesinin yanı sıra ve iştirak şirketleri tarafından yapılan açık hava reklam mecralarına ilişkin ihaleler, hizmet alımları ve muvazaalı sözleşmelerde usulsüzlük olduğuna ilişkin mülkiye müfettişliğince rapor düzenlenmesi üzerine, başsavcılık tarafından "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında başsavcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 19 Mart'ta ilk operasyon yapıldı.

TUTUKLU SAYISI 122'YE YÜKSELDİ

Öte yandan 19 Mart'tan bu yana İBB'ye yönelik yapılan operasyonlarda tutuklu sayısı 122'ye yükseldi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...