İBB yolsuzluk soruşturması: İmamoğlu'nun oğlu ve babası ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.



Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, soruşturma kapsamında "Rüşvet" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" iddiasıyla yarın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne şüpheli sıfatıyla ifade verecek.

Selim İmamoğlu

İBB YOLSUZLUK SORUŞTURMASI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren tanıklar, "İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin, iş insanlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş insanları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları, para transfer ve tahsilinde gizli kasa diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları" yönünde iddiada bulundu.



Hasan İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu