İBB yolsuzluk soruşturması: Kaan Ketenci tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan reklam firması sahibi Kaan Ketenci, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) polisi tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürülmüştü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ketenci, adliyeye sevk edildi.



Kaan Ketenci, çıkarıldığı nöbetci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan İBB iştiraklerinden yüklü miktarda ihaleler aldığı suçlamasıyla Emrah Bağdatlı, Kültür A.Ş.’den usulsüz olarak çeşitli ihaleler aldığı suçlamasıyla Merthan Açıl, tutuklanan İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de ortak yaptıkları inşaatlarda usulsüz işlemler yapmakla suçlanan Ali Gül de dahil olmak üzere diğer firari durumdaki kişilerin yakalanması için operasyonların devam ettiği öğrenildi.

