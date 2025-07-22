İBB yolsuzluk soruşturması: Toplam şüpheli sayısı 330 oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk iddiası kapsamında, 105 şüpheli tutuklu bulunurken, 215'ine adli kontrol tedbiri konuldu. Soruşturma kapsamında 10 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken, toplam şüpheli sayısı 330 oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu kişiler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma dosyasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP'deki "para sayma" görüntüleri iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren tanıklar, "İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin, iş insanlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş insanlarıyla hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları, para transfer ve tahsilinde gizli kasa diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları" yönünde iddialarda bulundular.
İLK OPERASYON
Suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile örgüt yöneticisi konumunda olduğu öne sürülen şüpheliler İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu İnşaat Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Bakırköy Belediyesi Meclis üyeliğinin yanı sıra İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı olan Ertan Yıldız ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve bu şüphelilerle bağlantılı 94 şüpheliye yönelik gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.
Operasyonda İmamoğlu, Ongun ve Çalık'ın da aralarında olduğu 87 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerine 20 Mart'ta başlandı.
EKREM İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASI
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye götürülen İmamoğlu, savcılıkta yaklaşık 2,5 saat ifade verirken 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece "suç örgütü kurmak", "ihaleye fesat karıştırmak" ve "rüşvet almak" iddiasıyla tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu 48 kişi tutuklanırken 41 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İmamoğlu, tutuklandığı 23 Mart'ta İçişleri Bakanlığının kararı doğrultusunda görevden uzaklaştırıldı.
İKİNCİ OPERASYON
Soruşturma kapsamında 26 Nisan'da 53 kişi hakkında gözaltı kararı doğrultusunda ikinci operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınanlar arasında Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz, Ekrem İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen ve İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu'nun da aralarında olduğu 18 kişi tutuklanırken 34'ü adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
ÜÇÜNCÜ OPERASYON
Başsavcılık tarafından, soruşturma kapsamında 20 Mayıs'ta 22 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.
Gözaltına alınan zanlılardan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklanırken 7'si adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
DÖRDÜNCÜ OPERASYON
Soruşturmada, Başsavcılığın 22 Mayıs'ta 7 şüpheli hakkındaki gözaltı kararının ardından yakalanan şüpheliler tutuklandı.
BEŞİNCİ OPERASYON
Soruşturmada, Başsavcılığın 23 Mayıs'ta 46 kişiye ilişkin gözaltı kararının ardından beşinci operasyon gerçekleştirildi.
Gözaltına alınan KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel ve İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın aralarında olduğu 25 kişi tutuklandı, 21 şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
ALTINCI OPERASYON
Soruşturmada, 31 Mayıs'ta düzenlenen altıncı operasyonda eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ile ve Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İMAMOĞLU'NUN AVUKATININ TUTUKLANMASI
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, etkin pişmanlıktan faydalanan şüpheliler Adem Soytekin ve Servet Yıldırım'ın iddiaları üzerine hakkında başlatılan soruşturmada 19 Haziran'da tutuklandı.
Soruşturmada gözaltına alınan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ile yeğeni Murat Keleş de 20 Haziran'da tutuklandı.
YEDİNCİ OPERASYON
Soruşturmada, 5 Temmuz'da düzenlenen operasyonda üç şüpheli daha gözaltına alındı.
Şüpheli Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, şoförü Sonkan Turan tutuklanırken, avukat Onur Büyükhatipoğlu hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.
SEKİZİNCİ OPERASYON
Soruşturmada, 18 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı, ilerleyen günlerde gözaltına alınan şüpheli sayısı 17'ye yükseldi.
Gözaltına alınan şüphelilerden Boğaziçi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erzincan ile satın alma personeli Ali Cüneyt Özdemir'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli tutuklanırken 9'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
ETKİN PİŞMANLIKTAN 39 ŞÜPHELİ TAHLİYE EDİLDİ
Soruşturma kapsamında 42'si tutuklu 74 şüpheli, savcılığa başvurarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.
Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren tutuklu şüpheliler şöyle:
"- İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas,
- İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız,
- İş insanları Ali Nuhoğlu, Adem Soytekin, Seyfi Beyaz, Ahmet Sari, İsmail Sari, Ahmet Çiçek, Eyüp Subaşı, Noyan Kırmızıgül, Murat İlbak, Muhittin Palazoğlu, Kabil Taşçı, Mehmet İlhan Gülay, Nezahat Kurt, Berat Çağrı Kapki, İhsan Mengir, Yücel Mengir, Dinçer Kantar, Alaeddin Vardar ve Fikret Baydemir,
- Tutuklu şüpheli Hüseyin Köksal'ın şoförü olan şüpheli Servet Yıldırım,
- Avukat Süleyman Atik,
- İnşaat teknikeri Altan Gözcü,
- Muhasebe müdürü Murat Bıyık,
- Reklamcı Hüseyin Kum,
- Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu,
- Tutuklu şüpheli Adem Soytekin'in kardeşi Ogün Soytekin ile koruması Murat Erenler, Şeyhmus Sarıboğa, Güngör Gürman, Hasan Özsoy, Taner Gümüş, Kadir Gümüş, Bülent Yılmaz,
- Eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol,
- İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay,
- İBB Harita Mühendisi Yakup Öner,
- Avukat Orçun Muhittin Yılmaz ve iş insanı Sarp Yalçınkaya."
İfade veren tutuklu 42 şüpheliden 39'u tahliye edildi.
İBB Harita Mühendisi Yakup Öner, iş insanı Sarp Yalçınkaya ve avukat Orçun Muhittin Yılmaz ise verdikleri ifadelerin soruşturmanın aydınlanması için yeterli olmaması gerekçesiyle tahliye edilmedi.
SORUŞTURMADA TUTUKLU BULUNANLAR
"- Görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
- İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun,
- İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz,
- İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş,
- Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,
- İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin,
- KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt,
- İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel,
- İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu,
- Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın,
- İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık,
- Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu,
- Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas,
- Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan."
ŞÜPHELİ SAYISI 330'A YÜKSELDİ
Soruşturmada, mart ayından bu yana yapılan çalışmalarda, şüpheli sayısı 330'a yükseldi.
Şu anda soruşturma kapsamında 105 şüpheli tutuklu bulunurken, 215'ine adli kontrol tedbiri konuldu.
10 ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Öte yandan, kolluk ekiplerinin İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un "danışmanı" olarak kendini tanıtan Emrah Bağdatlı ve iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.
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