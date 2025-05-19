İBB yolsuzluk soruşturmasında Zafer Keleş gözaltına alındı
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan şüpheli Fatih Keleş'in kardeşi Zafer Keleş gözaltına alındı.
Tutuklanıp İBB Başkanlığından uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Fatih Keleş'in kardeşi Zafer Keleş, örgüte ait paraları, dosyadaki şüphelilerin talimatıyla kendisinden istenen adreslere götürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.
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