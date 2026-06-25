İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılması | Araçta bulunan cihaz yeni soru işaretlerine yol açtı

17 Haziran çarşamba günü, Maltepe'deki evinin önünden kimliği belirsiz üç kişi tarafından zorla kaçırılan Erhan Karaal, emniyet güçlerinin başarılı operasyonuyla kurtarılarak hastanede tedavi altına alınmıştı . Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan on iki şüpheliden altısı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer altı şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ekipler takip sonucunda, Karaal'ı kaçıran şüphelilerin Sakarya'daki bungalov evlerde gizlendikleri tespit etti.

Harekete geçen emniyet güçleri, düzenledikleri operasyonla şüphelileri Kocaeli'de yakalamayı başardı .

Son operasyonla gözaltına alınan sekiz şüphelinin Gasp Büro Amirliği’ndeki işlemleri devam ederken, olayın arkasındaki tüm bağlantıları ortaya çıkarmak için yürütülen çok yönlü soruşturma sürüyor.

YENİ SORU İŞARETİ: CİHAZ NE ZAMAN TAKILDI?

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, son olarak araca GPS cihazı yerleştirildiğini tespit etti.

Cihazın kim veya kimler tarafından ne zaman takıldığına dair çalışmalar netleştirildi.