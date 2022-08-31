İBB yöneticisi için 10 yıl hapis istemi

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan davanın gerekçesi, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği DİAYDER'e sosyal yardım kartları verdiği iddiası.

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık

Savcılık iddianamesinde, PKK örgütünün Botan sorumlusu "Özgür Gabar" kod adlı Fırat Şişman'ın babası Maruf Şişman ve PKK terör örgütünün Yunanistan Lavrion kampında bulunan Davut Özmen'in babası Abdulmelik Özmen'e 3 adet yardım kartı verildiği ifade edildi.



Savcılık, Yavuz Saltık için 10 yıla kadar hapis cezası talep etti.