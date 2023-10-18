İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (Gözler İBB burs başvuru sonuç tarihinde)

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?



Öğrenciler, sonuçlara https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/Sonuc adresinden ulaşabilecek.



Geçtiğimiz yıl İBB burs başvuru sonuçları aralık ayında ilan edilmişti.



Bu yıl da benzer şekilde sonuçların aralık ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrencilere toplam 7.500 TL burs desteği verecek.

Geçtiğimiz yıl burs ücretleri 3 parça halinde farklı aylarda öğrenci hesaplarına yatırılmıştı. Bu yıl da 2.500 TL + 2.500 TL + 2.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacak.