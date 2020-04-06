İBB'de corona virüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti

İBB'de çalışan bir kişi daha corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Twitter hesabından duyuruda bulunan Ekrem İmamoğlu,

''Ne yazık ki, ikinci personelimizi de salgına kurban verdik. Bugün hayatını kaybeden Ağaç AŞ çalışanımız Süleyman İleri’ye Allah’tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailesine başsağlığı dilerim. Covid- 19 testi pozitif çıkan personel sayımız 161’e çıkmıştır, tedavileri devam etmektedir'' ifadelerine yer verdi.