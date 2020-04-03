İBB'de corona virüsten ilk ölüm

İstanbul Büyükşehir Belediyesi corona virüse karşı ilk kaybını yaşadı. İGDAŞ çalışanı 39 yaşındaki Bengül Demirel, virüse yakalanarak hayatını kaybetti.



Vefat haberini, İBB Sözcüsü Murat Ongun duyurdu. Ongun, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Küresel salgında maalesef ilk kaybımızı verdik" dedi.

Bengül Demirel'in ailesine ve mesai arkadaşlarına başsağlığı dileklerini iletti. Daha önce, İBB ve iştiraklerinde çalışan 90 kişide, corana virüs görüldüğü tespit edilmişti.

Testleri pozitif çıkan görevlilerin tedavisinin sürdüğü, aileleri ve yakın çalışma arkadaşlarının karantinaya alındığı bildirilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada virüsle mücadele kapsamında evden çalışma sisteminin yaygınlaştırıldığı belirtiliyor.