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Mahkeme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki veri tabanı kayıtlarının elektronik olarak kopyalanması işlemi hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir genelge yayımlayarak belediye ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanında inceleme yapmak üzere 2 müfettiş ve 3 uzman görevlendirmişti.

İBB'nin AK Partili meclis üyeleri Yüksek Akyol ile Ömer Faruk Kalaycı, İstanbul 4. İdare Mahkemesi'ne başvuru yaparak 'yürütmenin durdurulmasını' istedi.

YENİDEN KARARA KADAR İŞLEM DURDURULDU

Talebi değerlendiren idare mahkemesi, iptali talep edilen işlemin uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte olduğundan davalının birinci savunması ile ara karara yanıt alındıktan ve savunma kararına cevap süresi dolduktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar verdi.



İdare Mahkemesinin ara kararında şunlar kaydedildi:



"Dava konusu işlemle yapılmak istenen 'Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve altyapısında her türlü inceleme ve araştırmayı yapma, veri tabanı ve altyapıyı kopyalama' işinin hangi sebepten kaynaklandığının açıklanmasının, elektronik veri tabanında inceleme yapılması ve şüphe duyuluyorsa silinen kayıtların bilgisayar ortamına geri getirilmesi işlemi dışında ayrıca elektronik veri tabanının ve altyapısının kopyalanmasına neden ihtiyaç duyulduğunun açıklanmasının, dava konusu işlemle ilgili büyükşehir belediyesinin herhangi bir iş veya işlemleri hakkında idari bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığı veya adli bakımdan suç duyurusunda bulunup bulunulmadığı, varsa bunlara ilişkin bilgi ve belgelerin, dava konusu işleme ilişkin tüm bilgi ve belgelerin davalı idareden istenilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir."

İBB'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İBB'den bir açıklama geldi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 18.04.2019 tarihli genelgesi ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verildiği görülmüştür. Kurumumuza henüz bu yönde bir resmi tebligat yapılmamıştır. Resmi tebligat yapılınca gereği yapılacaktır."

İMAMOĞLU: DEVLETİN HAFIZASINI KORUYORUZ