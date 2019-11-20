İBB’den 30 bin öğrenciye yılda 3 bin 200 liralık yardım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimden önce vaat ettiği eğitim yardımıyla ilgili açıklama yaptı.



İBB Başkanı İmamoğlu, 30 bin öğrenciye yıllık 3 bin 200 lira eğitim yardımı yapılacağını söyledi.



Eğitim yardımından yılsonu başarı notu 100 üzerinden 60 veya 4 üzerinden 2.5 olan, gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı bulunan ve herhangi bir kurumdan burs almadığını beyan eden öğrenciler yararlanabilecek.



Öğrencilerin https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresine başvuru yapmaları gerekiyor.

