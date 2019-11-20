İBB’den 30 bin öğrenciye yılda 3 bin 200 liralık yardım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 bin öğrenciye yıllık 3 bin 200 lira eğitim yardımı yapılacağını açıkladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimden önce vaat ettiği eğitim yardımıyla ilgili açıklama yaptı.

İBB Başkanı İmamoğlu, 30 bin öğrenciye yıllık 3 bin 200 lira eğitim yardımı yapılacağını söyledi.

Eğitim yardımından yılsonu başarı notu 100 üzerinden 60 veya 4 üzerinden 2.5 olan, gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı bulunan ve herhangi bir kurumdan burs almadığını beyan eden öğrenciler yararlanabilecek.

Öğrencilerin https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresine başvuru yapmaları gerekiyor.

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