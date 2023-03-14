İBB'den asma kat yasağı

Kahramanmaraş merkezli binlerce kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı depremlerin ardından, asma katlar da tartışılmaya başlandı.

Ruhsat alan projelerde bu katların yapılmasını engelleyici bir durum yok ancak olası bir depremde asma katın binanın dayanıklılığını azalttığı belirtiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, yeni yapılacak binalarda bu katların yasaklanmasını öngören bir yönetmelik hazırladı.



"BUNDAN SONRA ASMA KAT YAPILMAYACAK"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, yumuşak katın kısa kolon etkisi dedikleri ve depremde kırılganlığı oluşturan unsurlardan biri olan asma katın yapılmasına izin verilmediğini dile getirdi.

"Bundan sonra İstanbul'da yönetmeliğimiz yürürlüğe girdiğinde asma kat yapılamayacak." diye konuşan Gökçe, bu depremdeki en fazla kırılganlık yapmış unsurlardan biri olarak öne çıktığını ifade etti.

2 KATI AŞAN BİNALARDA BODRUM KAT MECBURİYETİ

İstanbul Büyükşehir Belediye meclisi'nde bu hafta görüşülecek yönetmelikte, iki katı aşan binalarda bodrum katın mecburi hale getirilmesi, binaların 5 yılda bir denetlenmesi ile riskli binaların etiketlenmesi de var.