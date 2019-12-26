İBB'den Bakan Kurum'a yanıt

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin ''Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un 'İBB temsilcisi ÇED raporuna imza attı' ifadesi doğru değildir'' diye konuştu.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) temsilcisinin ÇED raporunun altında imzası var" açıklamasına İBB'den yanıt geldi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Toplantıya katılım imzasının ÇED raporuna onay gibi sunulmasının takdirini kamuoyuna bırakıyoruz" dedi.

Ongun, 28 Kasım'daki toplantıda belediye temsilcisinin tüm itirazları rapor halinde sunduğunu da belirtti.

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