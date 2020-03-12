İBB’den corona virüs önlemi: Etkinlikler iptal

SON DAKİKA HABERİ: İBB Başkanı İmamoğlu, corona virüse karşı aldıkları önlemleri açıkladı. İmamoğlu, "Ay sonuna kadar tiyatro etkinlikleri iptal. İSMEK kursları da mart sonuna kadar yapılmayacak" dedi.

ntv.com.tr 12.03.2020 - 10:47 | Son Güncelleme : 12.03.2020 - 11:00

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Son dakika haberi! 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, corona virüse karşı alınan önlemleri açıkladı.

İmamoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Tiyatrolarımıza dair tedbir alma konusunda karar verdik. Önümüzdeki ay sonuna kadar Cemal Reşit Rey gibi toplu etkinliklerin yapıldığı alanlardaki etkinlikleri mart sonuna kadar iptal etme kararı aldık.

İSMEK’te insanların toplu eğitim aldıkları yerler. İSMEK’teki eğitimlerin iptali ile ilgili de ay sonuna kadar vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz.

Cemal Reşit Rey başta olmak üzere ay sonuna kadar tiyatro ve bunun gibi etkinlikleri iptal ettik. Eğer normalleşirse devam edeceğiz.

İBB’ye ait müzelerin toplu gezilmesiyle ilgili duyurumuz yapılacak. Onları da iptal edeceğiz."

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