İBB’den corona virüs önlemi: Etkinlikler iptal

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, corona virüse karşı alınan önlemleri açıkladı.



İmamoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Tiyatrolarımıza dair tedbir alma konusunda karar verdik. Önümüzdeki ay sonuna kadar Cemal Reşit Rey gibi toplu etkinliklerin yapıldığı alanlardaki etkinlikleri mart sonuna kadar iptal etme kararı aldık.



İSMEK’te insanların toplu eğitim aldıkları yerler. İSMEK’teki eğitimlerin iptali ile ilgili de ay sonuna kadar vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz.



Cemal Reşit Rey başta olmak üzere ay sonuna kadar tiyatro ve bunun gibi etkinlikleri iptal ettik. Eğer normalleşirse devam edeceğiz.



İBB’ye ait müzelerin toplu gezilmesiyle ilgili duyurumuz yapılacak. Onları da iptal edeceğiz."