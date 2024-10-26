İBB'den dar gelirli emeklilere 10 bin TL'lik pazar desteği: 10 bin TL pazar desteği başvuruları ne zaman?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dar gelirli emekliler için 10 bin TL pazar desteği vereceklerini açıkladı. İmamoğlu başvuruların 30 Ekim'de başlayacağını söyledi.

İmamoğlu, paylaşımında; "Çarşı pazar ateş pahası; emeklimiz, dar gelirlimiz zorda. İBB olarak biz yanlarındayız. Dar gelirli emeklilere 10 bin TL pazar desteği veriyoruz. 30 Ekim’de başvurular başlıyor." ifadelerini kullandı.