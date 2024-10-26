İBB'den dar gelirli emeklilere 10 bin TL'lik pazar desteği: 10 bin TL pazar desteği başvuruları ne zaman?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dar gelirli emeklilere 10 bin TL'lik pazar desteği vereceğini açıkladı. İmamoğlu paylaşımında 10 bin TL pazar desteği başvurularının başlayacağı tarihe de yer verdi. Peki, 10 bin TL pazar desteği başvuruları ne zaman?

İBB'den dar gelirli emeklilere 10 bin TL'lik pazar desteği: 10 bin TL pazar desteği başvuruları ne zaman?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dar gelirli emekliler için 10 bin TL pazar desteği vereceklerini açıkladı. İmamoğlu başvuruların 30 Ekim'de başlayacağını söyledi.

İBB'den dar gelirli emeklilere 10 bin TL'lik pazar desteği: 10 bin TL pazar desteği başvuruları ne zaman? - 1

İmamoğlu, paylaşımında; "Çarşı pazar ateş pahası; emeklimiz, dar gelirlimiz zorda. olarak biz yanlarındayız. Dar gelirli emeklilere 10 bin TL pazar desteği veriyoruz. 30 Ekim’de başvurular başlıyor." ifadelerini kullandı. 

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