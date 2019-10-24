İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), deniz temizliğiyle ilgili yaptığı çalışmalar kapsamında, 2019 yılı içinde kameralarla tespit edilen 27 gemiye 8,5 milyon lira ceza kesildi.



İBB Deniz Hizmetleri ekipleri, Yenikapı'da bulunan izleme merkezindeki kameralarla, İstanbul'un 515 kilometre uzunluğundaki kıyılarını 24 saat boyunca takip ediyor. 83 kamera ile takip edilen kıyıların görüntüleri izleme merkezine iletiliyor. Operatörler tarafından değerlendirilen görüntülerde kirlilik ya da ihlal tespit edildiğinde anlık olarak müdahale ediliyor.



Deniz izleme merkezinde bulunan kameralarla ilgili bilgi veren İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Deniz Denetim Şefi Fatih Polattimur, kıyılardaki kameralardan tespit edilen görüntülerin, sahadaki ekiplere derhal bildirildiğini belirtti.



Polattimur, kameraların geniş açılı ve yüksek yakınlaştırma özellikli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Kameraların özellikleri sayesinde çok geniş bir alanı görebiliyoruz. Avrupa Yakası'nda, Karaburun, Kilyos, Boğaz hattı, Yenikapı, Avcılar, Büyükçekmece, Anadolu Yakası'nda Tuzla'dan Beykoz'a kadar belli alanlarda konuşlanmış kameralarımızla kıyılarda herhangi bir kör nokta olmaksınızın takip yapabiliyoruz. 3 operatörümüz burada kameraları vardiyalı olarak takip ediyor. Bir kirlilik tespit edildiği anda ekiplerimize bildiriliyor. Ekiplerimiz kirliliğin kaynağına ilişkin araştırma yapabiliyor. İdari işlemler uygulayabiliyor. Herhangi bir katı atık kirliliği ise temizlik ekiplerimiz anında temizliyor."



HAVA ARAÇLI DENETİM



Kıyı ve deniz denetimlerinde , 3 denetim teknesi ile 4 insansız hava aracı (İHA) da görev alıyor. Denetimler, birçoğu çevre mühendisinden oluşan 50 personel ile gece gündüz sürdürülüyor. Denetimler sayesinde, deniz yüzeyinde kirliliğe neden olan ihlaller tespit edilerek para cezası uygulanıyor. İBB ekipleri, 2019 yılında denize atık bıraktıkları tespit edilen 27 adet gemiye toplam 8 Milyon 500 bin lira tutarında ceza kesti.



Deniz temizliği çalışmaları çerçevesinde, 10 yerli tasarım deniz yüzeyi temizlik teknesi ile 31 mobil ekipte görev alan 186 personel bulunuyor. Her bir tekne gün boyunca kendi sorumluluk alanındaki bölgede temizlik yapıyor.



Bunun yanı sıra tekneler, denetimlerden gelen ihbarlara göre de yönlendirilerek kirliliğe anında müdahale ediyor. Teknelerin müdahale edemediği alanlarda ise mobil ekipler devreye girerek, denizlerde temizliği sağlıyor. Boğaz ve Marmara Denizi'nden sadece deniz yüzeyinden yılda ortalama 5 bin metreküp yani 4 futbol sahasının yüzeyini kaplayacak kadar çöp toplanıyor.



İBB deniz temizliği ekipleri Mayıs-Eylül ayları arasında da 96 plajda 256 ilave plaj temizleme personeli ile plaj temizlik çalışmalarını da gerçekleştiriliyor.

