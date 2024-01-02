İBB'den "dolandırıcılık mesajı" uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Mezarlıklar Daire Başkanlığının adı kullanılarak cep telefonlarına dolandırıcılık mesajı atıldığını belirterek, vatandaşları uyardı.

İBB'den "dolandırıcılık mesajı" uyarısı

'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu mesajın ekran görüntüsüne de yer verildi.

Paylaşımda, "Bazı vatandaşlarımızın telefonlarına, Mezarlıklar Daire Başkanlığımızdan gelmiş gibi görünen bu mesajın ulaştığı tespit edilmiştir. Söz konusu mesajla ilgili vatandaşlarımızın hiçbir işlem yapmamasını önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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