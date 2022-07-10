İBB'den Esenyurt'ta selden etkilenenlere yardım kararı

İstanbul'da su basan ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları sürerken, İBB, mağdur olan vatandaşlara nakit yardımı yapılacağını duyurdu.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dün Esenyurt ilçesinde meydana gelen su baskınlarında mağdur olan İstanbullulara, İBB Sosyal Yardım Yönetmeliği çerçevesinde 7'şer bin lira nakit yardımı yapılmasına karar verildi.



Söz konusu tutar, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan tespit çalışmalarının ardından vatandaşlara ödenecek.