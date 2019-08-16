İstanbul'da Samandıra gişeleri yakınında fıskiyelerin ıslattığı yolda dün trafik polisi Ali Ulaş'ın kullandığı motosiklet kaymış, bariyerlere çarpan 50 yaşındaki polis şehit olmuştu.
Olayla ilgili inceleme sürerken İBB yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, olay saati ve öncesinde sulama yapılmadığı belirtildi.
İncelemelerde, kazanan yaşandığı alanın gece madde bağımlısı olduğu tahmin edilen kişilerce kullanıldığı vurgulandı. Açıklamada "Vana kutusunun kırılarak açıldığı, sulama başlıklarının yönünün değiştirildiği tespit edildi" denildi.
İBB'den fıskiye kazası açıklaması
NTV HaberTürkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB), motosikletli polisin şehit olduğu kazayla ilgili yapılan açıklamada, olay saatinde sulama yapılmadığı vurgulanırken, fıskiye başlıklarının kimliği belirsiz kişilerce kırıldığı ve yönlerinin değiştirildiği belirtildi.
İstanbul'da Samandıra gişeleri yakınında fıskiyelerin ıslattığı yolda dün trafik polisi Ali Ulaş'ın kullandığı motosiklet kaymış, bariyerlere çarpan 50 yaşındaki polis şehit olmuştu.