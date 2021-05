İBB'den kayıp atlarla ilgili açıklama: Sorumluluk bakanlıkta

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar'daki atların sahiplendirilmesiyle ilgili yasa ve mevzuatlara göre belediyenin sorumluluğunun, sevkiyat sonrası bittiği açıklamasını yaptı.



İBB'den yapılan açıklamada, Adalar'da faytona koşulan atlardan satın alınan 1179'undan 860'ının şeffaf ve yasalara uygun şekilde sahiplendirildiği belirtildi.



Mikroçipleri takılıp sağlık raporları alınarak sevkiyatı yapılan atların ilgili kurumlara protokolle teslim edildiği aktarılan açıklamada, bütün sürecin ilgili kurumlarla iş birliği, karşılıklı bilgilendirme ve mevzuat temelinde yürütüldüğü ifade edildi.

İZLEME İŞİ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDA



Atların ve faytonların satın alınması sürecine değinilen açıklamada, yönetmeliklere göre atların kimliklendirilmesi ve izlenmesi işinin Tarım ve Orman Bakanlığında olduğu savunuldu.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Atların kimliklendirilmesi ve izlenmesi işi 'Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik' çerçevesinde sadece Tarım ve Orman Bakanlığının yetki ve sorumluluğundadır. Yönetmeliğin, 'Tek tırnaklılar için kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar' başlıklı 7. maddesinin, 2. fıkrasında, 'Bu Yönetmelik çerçevesinde, tek tırnaklıların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması ile ilgili işlemlerin yürütülmesinden Bakanlık yetkili ve sorumludur. Bakanlık gerektiğinde bu yetkinin bir kısmını ve tamamını aşağıdaki şartları sağlayan ilgili kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere devredebilir' hükmü bulunmakta. Bu çerçevede, resmi veteriner hekimler tarafından kimliklendirilen atlar, mikroçiplenerek Bakanlığın Türkvet Bilgi Sistemi'nde bulunan tek tırnaklı bölümüne işlenmektedir. İBB tarafından sahiplendirilen 860 atın sevkiyatı ise Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli olan resmi veteriner hekimin düzenlediği Veteriner Sağlık Raporu ile gerçekleştirildi. Bu raporda atların gittiği işletmenin numarasından vergi numarasına kadar bilgiler net görülmektedir."



"SEVKİYAT SONRASI SORUMLULUĞUMUZ YOK"

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi'ne göre nakil öncesi atların muayene edilmesi, sağlık raporunun verilmesi ve sevkiyat izninin resmi veteriner hekimin görevi olduğu vurgulandı.



Sevkiyat başladığı andan itibaren İBB'nin herhangi bir yetki veya sorumluluğu kalmadığı savunulan açıklamada şunlar kaydedildi:



"Sevkiyatın gerçekleşmesinden sonra atlarla ilgili tüm yasal yükümlülükler 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde atları sahiplenenler ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasındadır. At Sahiplendirme Taahhütnamesi'nde yer alan konular da atları sahiplenen kişi ve kurumlara, 5996 sayılı yasadaki tüm faaliyet, kontrol ve koordinasyonlarda yetkili Tarım ve Orman Bakanlığına karşı yükümlülüklerini hatırlatan maddelerden oluşmaktadır."



TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNÜN AÇIKLAMASI



İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise müdürlüğün görevinin 5996 sayılı kanun gereği, Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce atların gerekli sağlık kontrolleri yapılarak, Yurt İçi Veteriner Sağlık Raporu düzenlemek olduğu aktarılarak, kurumun bunun dışında herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı vurgulanmıştı.



Bundan sonraki sorumluluğun tamamen hayvan sahiplerinin yani İBB ve atları sahiplenen kurum, kuruluş ve kişilerin uhdesinde olduğu belirtilen açıklamada, 861 atın İBB yetkililerince tamamen kendi kriterlerine göre belirledikleri kurum/kuruluş ve kişilere gönderildiği bildirilmişti.



Açıklamada, "Sahiplendirilmiş atların 'denetim ve kontrolü' Sayın İmamoğlu'nun iddia ettiği gibi İl/İlçe Tarım Orman Müdürlükleri yetkisinde değildir. Bahse konu atlar İBB tarafından alınmış ve İBB uhdesine geçmiş atlardır. Adalar'daki atların sahiplendirilmesinde İBB ve sahiplenenler arasında "At Sahiplendirme Taahhütnamesi' imzalanarak, iki taraf arasındaki sorumluluk ve taahhütler kayıt altına alınmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.



Adalar'da bulunan tüm atların 2011 yılından itibaren çiplendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:



"Uygulanan çipler, atların 'tanımlama numarasından' ibaret olup bu çiplerin 'uzaktan veya uydudan izlenmesi' gibi bir durum söz konusu değildir. Çip okuyucular, atların boynuna yaklaştırıldığında okunmaktadır. Dolayısıyla Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri’nin atların yerini bilmelerine imkan yoktur."