İBB'den ramazanda yaklaşık 400 bin haneye destek

İBB'den yapılan açıklamada, belediyenin, 11 ayın sultanı ramazanı, iftarlar, sahurlar ve kültürel etkinliklerle karşıladığı belirtildi.

Yıl boyunca devam eden sosyal yardımların ramazanda da artarak sürdüğü ifade edilen açıklamada, kentteki ihtiyaç sahipleri ile afet bölgelerinden gelen ailelere 150 bin gıda kolisi, 160 bin aileye de 500'er lira nakit desteği sağlandığı kaydedildi.

Ramazan boyunca ihtiyaç durumu tespit edilen şehit yakını ve gaziler, engelli bireyler ile tek ebeveyn bulunan 53 bin haneye toplam 12 milyon 550 lira değerinde market kartı desteği verileceği aktarılan açıklamada, yine ay boyunca İstanbul'daki meydanlarda 17 bin kişilik iftarlık ile 7 bin 600 kişilik sahur verdiği belirtildi.

Açıklamada, İBB'nin Büyük İstanbul Otogarı'nda bulunan Geçici Barınma Merkezi'ndeki evsiz bireylere de günlük iftar ve sahur verildiği ifade edilerek, hayırseverlerin afet bölgesi için https://askidafatura.ibb.gov.tr/ adresinden gıda ve hijyen paketi yardımında bulunabileceği aktarıldı.

